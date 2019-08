Jukka Jalonen jatkaa Leijonien päävalmentajana vuoden 2022 MM-kotikisoihin – sopimuksesta löytyy NHL-pykälä

Jukka Jalonen jatkaa Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana kauden 2021–2022 loppuun. Jalosen alkuperäinen pesti olisi ulottunut ensi kevääseen, joten hän teki kahden kauden jatkosopimuksen.

Suomi isännöi miesten MM-turnausta 2022, joten Jalonen luotsaa Leijonat kotikisoihinsa. Samana vuonna järjestetään talviolympialaiset Pekingissä. Suomi on juhlinut miesten MM-kultaa Jalosen komennossa vuosina 2011 ja 2019.

– Maajoukkueen valmentaminen on kenelle tahansa valmentajalle kunnia-asia. On hienoa saada tehdä töitä oman maan huippupelaajien kanssa lajin kansainvälisellä huipulla. Nyt edessä on vielä aivan huikeita tapahtumia, sokerina pohjalla kevään 2022 olympialaiset ja MM-kotikisat, Jalonen sanoi Jääkiekkoliiton tiedotteessa.

NHL-pestin esteenä ei haluttu olla

Jalosen sopimuksessa on pykälä, joka mahdollistaa siirtymisen NHL:ään kesken sopimuskauden.

– Suomalaisia valmentajia ei juuri ole NHL:ssä ollut. Emme halua olla esteenä, jos Jukalle sopimuskauden aikana aukeaa NHL:ssä sellainen valmentajan paikka, johon hän haluaa tarttua, Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela sanoi.

Myös Leijonien muu valmennusryhmä säilyy ennallaan. Jalosen apuvalmentajina työskentelevät Oulun Kärppien päävalmentaja Mikko Manner ja Hämeenlinnan Pallokerhon päävalmentaja Antti Pennanen.

Maalivahtivalmennuksesta vastaa Kari Lehtonen ja videovalmennuksesta Janne Hietaniemi.