Jukka Jalonen tiesi, mistä puhui: Britannia uusi taistellen MM-sarjapaikkansa

Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen on Slovakian MM-turnauksessa varoitellut aliarvioimasta A-sarjanousija Britanniaa. Englannissa parikymmentä vuotta sitten valmentanut Jalonen tiesi, mistä puhui.

– Kun Britannia saa hurmoksen päälle, sitä on vaikea pysäyttää, Jalonen sanoi ennen alkulohkon Suomi–Britannia-kohtaamista.

Brittijoukkue antoi maanantaina sanoille katetta. Se kukisti Kosicessa A-lohkon jumbofinaalissa Ranskan jatkoerässä 4–3 ja pudotti vastustajansa B-sarjaan.

Voitto-osuman teki Jonathan Phillipsin syötöstä vapaaksi maalin eteen päässyt Ben Davies. Ottelu oli vanhentunut 62.04, kun Britanniaa hallissa raivoisasti kannustanut yleisö riemastui.

Ranska putosi B-sarjaan 12 vuoden tauon jälkeen. Se johti ottelun puolivälissä jo 3–0.

– Tämä on valtaisa hetki joukkueelle ja koko brittijääkiekolle. Emme panikoineet 0–3-tappiotilanteessa. Otimme aikalisän, katsoin pelaajia ja tiesin, kumpi joukkue tämän ottelun voittaa. He tiesivät pystyvänsä siihen vielä, Britannian päävalmentaja Pete Russell kertoi maan jääkiekkoliiton sivuilla.

– Tämä on pelaajille isoin saavutus heidän urallaan. He ammensivat voimaa siitä, mitä tekivät viime vuonna Unkarissa (nousemalla pääsarjaan). He uskoivat voittoon, ja olen niin ylpeä heistä jokaisesta.

Kuin Liverpool vuonna 2005

Ranskan Sacha Treillen ylivoimamaali ja Anthony Rechin iskemä 3–0 syntyivät vain kuuden sekunnin välein. MM-historian nopeusennätys on Neuvostoliitolla, joka aikoinaan värkkäsi tuplamaalit viiden sekunnin sisällä.

Britannia näytti taistelun mallia. Se nousi toisen erän lopussa Robert Dowdin ja Mike Hammondin tekemillä osumilla maalin päähän. Robert Farmerin 3–3-tasoitus kolmannen erän alussa näytti jo lannistavan edellisenä päivänä Suomelle hävinneen Ranskan, joka pelasi pelokkaasti.

Britannia toi 25 vuoden tauon jälkeen A-sarjaan mainiot kannattajansa ja kisojen parhaan maalilaulun, Madness-yhtyeen One Step Beyondin. Britanniassa joku jääkiekkofani voi verrata MM-joukkueen urotekoa Liverpoolin nousuun AC Milania vastaan jalkapallon Mestarien liigafinaalissa 2005.

Britannian edellinen A-sarjan otteluvoitto oli peräisin Colorado Springsin MM-kisoista vuodelta 1962. Britannia kaatoi tuolloin Suomen 7–5.

Ruotsi viime hetken voittoon sinnikkäästä Latviasta

Ruotsi oli tiukoilla Latviaa vastaan jääkiekon MM-kisojen B-alkulohkossa, mutta lopulta NHL-miehillä täytetty Tre Kronor selvitti kolme pistettä tililleen 5–4-voitolla. Ratkaisumaalin teki Dennis Rasmussen, kun varsinaista peliaikaa oli jäljellä 34 sekuntia. Voitto varmisti Ruotsille pääsyn puolivälieriin ja Latvian putoamisen jatkokarkeloista.

Latvia johti ottelua kolmannessa erässä 3–2 ja se nousi vielä 4–4-tasalukemiin, kun Roberts Bukarts osui ajassa 56.36. Latvia olisi kolmen pisteen voitolla säilyttänyt jatkohaaveensa, mutta sinnikäs taistelu ei lopulta saanut palkintoaan.

Ruotsi päättää lohkopelit huomenna Venäjää vastaan. Venäjä on voittanut kaikki kuusi otteluaan ja johtaa lohkoa kolmella pisteellä Tshekkiin ja Ruotsiin. Sveitsi on kolmen pisteen päässä kaksikosta. Tshekki ja Sveitsi kohtaavat päätöskierroksella huomenna.