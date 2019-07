Jukka Kytölä pelaa ensimmäisenä suomalaisena Italian Serie A:ssa – miten hänestä tuli futsal-ammattilainen? Katso video

30-vuotiaan Jukka Kytölän kesä on pitänyt sisällään kaksi merkittävää asiaa. Alkukesästä hänen perheeseensä syntyi toinen lapsi ja heinäkuun alussa hän allekirjoitti historiallisen jatkosopimuksen. Kytölän seura Mantova Calcio a 5 nousi viime kauden päätteeksi Italian Serie A:han, joten hänestä tulee ensimmäinen suomalainen, joka pelaa kyseisessä kovatasoisessa sarjassa.

– Serie A on ihan täysammattilaisliiga. Varmaan Brasilian ja Espanjan liigat ovat vielä kovempia. Sanoisin, että Italia on Euroopassa top4-liiga, Kytölä arvioi.

Hän päätti lähteä Italiaan, kun Suomessa oli huippu saavutettu. Vuodet Kampuksen Dynamossa huipentuivat seuran ensimmäiseen Suomen mestaruuteen keväällä 2018. Kytölä on valittu kahdesti vuoden futsalpelaajaksi ja maajoukkueessa ”Kajuk” lukeutuu avainpelaajiin.

– 2013–14-kaudella olin jo Italiassa ASD Tridentinassa A2-liigassa. Silloin jäi kipinä, että voisin kokeilla Italiassa pelaamista vielä uudestaan, vaikka se oli vähän kaoottinen kausi. Seura oli huonosti rakennettu ja joukkue hajosi käsiin. Sain kuitenkin kokea sitä ammattilaiselämää. Tämä ensimmäinen Mantovan kausi meni aika nappiin sekä itseltä että joukkueelta.

Mantovaan koottiin viime kaudella sen verran vahva nippu, että joukkue ei hävinnyt kevätkaudella yhtään peliä runkosarjassa. Nousu Serie A:han ratkesi karsintojen kautta toukokuun lopulla. Kytölä vakiinnutti paikkansa ykköspohjapelaajana ja osui itsekin maalipuiden väliin kymmenen kertaa 21 ottelussa.

– Puolustuspelaajan leimahan minuun on lyöty, kun pelaan pohjapelaajana, mutta tykkään osallistua hyökkäyksiin ja liikkua pallottomana vapaisiin paikkoihin. Se on varmaan mun vahvuus. Hyökkäyspelissähän pelaajien paikat vaihtuvat tosi paljon. Puolustettaessa olen yleensä viimeisenä lukkona. Kontrolloin ja ohjaan peliä, ja vartioin vastustajan pivotia (hyökkääjä).

Huippupelaajaksi Kytölä kehittyi KaDyssa, johon hän kulkeutui Suonenjoelta veljiensä Samun ja Mikon jalanjäljissä.

– Samu on vanhin veli ja hän tuli ekana Jyväskylään opiskelemaan. Mikko tuli sitten 10 vuotta perässä. Molemmat olivat mukana KaDyssa, joka pelasi silloin Kakkosta ja oli aika puhtaasti opiskelijajoukkue. Sitten minäkin tulin Jyväskylään, kun pääsin opiskelemaan yliopistoon psykologiaa vuonna 2008.

Kampuksen Dynamo on nimestään huolimatta siirtynyt vuosien varrella pois opiskelijastatuksesta ja joukkue rakennetaan nykyään lajiin ammattimaisesti suhtautuvista pelaajista. Yhteensä 12 kautta seurassa pelannut Kytölä kehuu erityisesti nykyistä päävalmentajaa, montenegrolaista Vasko Vujovicia.

– Vaskon aikana on opittu voittamaan. KaDy on treenannut sen verran kovaa ja ammattimaisesti. Pelaajat ovat kehittyneet kaikilla tasoilla. Sitä ennenkin on tietysti jo pitkät perinteet. Seura on aina suhtautunut pelaamiseen akateemisesti eli on haettu oppia ulkomailtakin ja käyty opiskelijoiden EM-kisoissa.

Kytölä on treenannut kuluvan kesän KaDyn kanssa, mutta pian hän suuntaa perheensä kanssa takaisin Pohjois-Italiaan. Mantovaan tulee paljon uusia pelaajia, joten Kytölä odottaa jännityksellä, millaisen joukkueen nousijaseura saa rakennettua. Hän uskoo edelleen kehittyvänsä pelaajana.

– Panostetaan tähän täysillä niin kauan kuin on pelivuosia jäljellä. Olen 30-vuotias eli parhaimmat vuodet ovat vielä tulossa.