Jukurien Pereskokov sivussa runkosarjan päätöksestä

Jukurien Vadim Pereskokov on tänään sivussa jääkiekon Liigan runkosarjan päätöskamppailusta. Pereskokov sai Liigan kurinpitodelegaatiolta yhden ottelun pelikiellon tiistain Lukko-ottelun epäurheilijamaisesta käytöksestä.

Pereskokov sai ottelussa 5+20 minuutin jäähyn säädyttömästä eleestä. Rike sattui kolmannen erän puolivälissä.

Pereskokovin seura Jukurit päättää runkosarjan kotiotteluun KooKoota vastaan. Ottelu on kummallekin seuralle varsin merkityksetön, sillä Jukurit ja KooKoo eivät yllä Liigan pudotuspeleihin.

Päätöskierroksen jännitys tiivistyy siihen, yltääkö kuuden parhaan puolivälieriin HIFK vai Lukko ja nouseeko Sport pudotuspeleihin ohi JYPin. Kotonaan jumbo Ässät kohtaava HIFK on kaksi pistettä edellä Lukkoa, joka pelaa tänään Ilveksen vieraana. Sport pelaa illalla Lahdessa ja voi ohittaa JYPin, joka on pisteen edellä. JYP on jo pelannut kaikki 60 runkosarjan otteluaan.