Junnila räväytti Tampereella korkeushypyn naisten Suomen ennätyksen – 195 ylittyi lentävällä neljän askeleen vauhdilla

Korkeushyppääjä Ella Junnila järjesti häkellyttävän näytöksen Tampereen gp-kisoissa Ratinan stadionilla. Junnila otti kilpailun täysitehoisena hyppyharjoituksena 22-vuotiaiden EM-kisoja varten, mutta ilta päättyi puolella vauhdilla ylitykseen 195:stä eli Suomen ennätykseen.

Junnila kohensi Paavo Nurmen kisoissa Turussa 11. kesäkuuta tekemäänsä aiempaa ennätystä sentillä. Ennätystulos on myös 22-vuotiaiden Suomen ennätys.

– Tekniikka toimi nyt paremmin kuin edellisessä ennätyshypyssäni. Edelliskisoissa olen vajonnut kaarrejuoksussa alas, mutta nyt juoksu kulki korkealla, Junnila kertoi.

– Rimanylitys ei ollut niin hyvä kuin toivoisin, mutta muuten tämä tulos oli aika maksimi tällä vauhdilla.

Hyppyyn jäi silti vielä parantamisen varaa.

– Ylitys 190:stä tuntui himpun verran paremmalta kuin ennätyshyppy, Junnila paljasti.

– Ja laitoin askelmerkin neljään askeleeseen, eli käytin käytännössä neljän askeleen lentävää vauhtia, Junnila totesi.

Junnila kilpailee ensi viikolla mitaliehdokkaana 22-vuotiaiden EM-kisoissa. Kisat tulevat sopivaan aikaan, kun hän on lähestymässä huippukuntoaan.

– Olen nyt ikionnellinen tästä tuloksesta, ja onneksi kisoihin on vain viikko. Nyt vain alle muutama harkittu treeni ja sitten kisoihin, Junnila suunnitteli.

Maria Huntington löylytti pituuden erikoisnaisia

Seitsenottelija Maria Huntington otti makoisan pituusvoiton Tampereen gp-kilpailussa keskiviikkona. Huntington ponnisti 2,4 sekuntimetrin myötätuulessa peräti 656. Ennätyskelpoisissa oloissa hän pääsi 644:ään ja kohensi sillä ennätystään 11 senttiä.

Huntington, 22, on kohentanut pituushyppyennätystään 14 senttiä viime vuodesta.

– Paremmin meni kuin odotin, Huntington tunnusti.

Pientä murhetta aiheutti kuitenkin kiristys takareidessä.

– Minulla on ollut reidessä pari revähdystä, mutta tämä ei nyt tunnu siltä. Toivottavasti se on vain kramppi. Täytyy seuraavaksi selvittää asia, Huntington kertoi.

Huntingtonin kehitys viime vuodesta on ollut huimaa. Seitsenottelussa hän on hypähtänyt yli 6 000 pisteeseen sekä samalla pika-aidoissa ja pituushypyssä kotimaan kärjen tuntumaan. Hän on juossut tällä kaudella 100 metrin aidat aikaan 13,11, mikä riittää kauden ykköslajin tilastossa jaettuun neljänteen sijaan.

Huntington näyttää korttinsa Gävlessä

Huntington matkaa ensi viikolla 22-vuotiaiden EM-kisoihin Gävleen. Tavoitteitaan hän ei kuitenkaan paljastanut Tampereella.

– En ihan tiedä, mitä odottaa niistä kisoista. Se on arvoitus, mutta viikon kuluttua näkee, miten siellä käy, Huntington huomautti.

– Enhän nytkään odottanut näin hyvää tulosta tästä kilpailusta.

Kehitys on seurausta hyvästä harjoittelusta, vaikkei hän ole välttynyt vaikeuksiltakaan.

– Kaiken taustalla on tasapainoinen harjoittelu, vaikka minulla on ollut vammoja. Nopeuteni on kehittynyt, ja se on vienyt kaikkia ottelulajeja eteenpäin, nopeuslajeja tietenkin eniten.

Koilahti lähtee fiilistellen EM-kisoihin

Viikonvaihteen Pituushyppykarnevaaleilla ennätyksensä lukemiin 664 kohentanut Taika Koilahti jäi Tampereen kilpailussa neljänneksi. Hänellä oli vaikeuksia askelmerkin kanssa, ja tulos oli 641.

Myös Koilahti lähtee 22-vuotiaiden EM-kisoihin.

– Ei tämä tulos jää painamaan mieltä. Tiedän, että olen hyvässä kunnossa, mutta nyt oli vähän väsynyt olo, Koilahti kertoi.

Viikonvaihteen ennätyshypyn lisäksi Koilahden alkukauden kohokohtiin kuuluu Lahden gp-kisojen korskea myötätuulitulos 679 kesäkuun alusta.

EM-kisoihin Koilahti valmistautuu fiilistellen.

– Teen kisoja edeltävissä treeneissä hyvän mielen harjoituksia ja vähän tekniikkaa. Se tarkoittaa, etten tee väkisin mitään, Koilahti kertoi.

Koilahti jätti Tampereen pituuskilvassa kaksi viimeistä hyppyvuoroaan käyttämättä. Hän luopui niistä väsymyksen ja ensi viikon EM-kisojen takia.

– Jätin ne käyttämättä EM-kisoja ajatellen, kun tuntui, ettei minulla ole tänään enempää annettavaa.