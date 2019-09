JyPK hävisi HJK:lle selvin numeroin – mitali karkaamassa, mutta seurahistorian paras sijoitus on vielä mahdollinen

Jyväskylän Pallokerho hävisi ensimmäisen ottelunsa Naisten liigan yläloppusarjassa HJK:lle selvin 0–3 -numeroin. Kotikentällään pelanneen HJK:n maaleista vastasivat kahdesti osunut Jutta Rantala sekä Tia Halinen.

– Hyvä vastustaja. Piti paljon enemmän palloa. Meillä oli hyvä jakso ihan alussa, mutta muuten peli oli ihan Klubin hallussa. Oletin, että olisimme pystyneet vähän enemmän haastamaan, mutta olimme hermostuneita ja pallonmenetyksiä tuli liikaa, JyPKin päävalmentaja Mikko Manninen kommentoi.

Hän nosti omasta joukkueestaan esiin 17-vuotiaan keskikenttäpelaajan Riikka Liljan, joka on noussut edustusjoukkueen pelaavaan kokoonpanoon.

– On mukava nähdä Riikan pelaamista. Hän menee koko ajan isoin harppauksin eteenpäin. Riikalle voi varmasti odottaa hyvää tulevaisuutta, Manninen kehui.

JyPKille tappio tiesi sitä, että mahdollisuudet mitaliin ovat enää äärimmäisen ohuet. Joukkue on seitsemän pistettä jäljessä kolmantena olevaa Tikkurilan Palloseuraa, kun pelaamatta on neljä kierrosta. HJK on jo käytännössä varma Suomen mestari ja FC Honka Espoosta lähes yhtä selvä hopeamitalisti. JyPK on yläloppusarjan viimeisellä sijalla kuudentena.

– Mitali alkaa tuntua aika kaukaiselta, Åland ja KuPS voittivat molemmat omat pelinsä, joten olemme vähän niitäkin jäljessä. On hyvä lähteä kuitenkin tavoittelemaan vielä seurahistorian parasta sijoitusta, Manninen linjasi.

JyPK sijoittui viime kaudella Naisten liigassa viidenneksi. Nelossijaa pitävään Åland Unitediin on lauantain jälkeen matkaa viisi pistettä.

Seuraavaksi JyPK kohtaa kotonaan FC Hongan. Ottelu pelataan Harjun stadionilla lauantaina 21. syyskuuta.