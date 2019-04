JyPK-hyökkääjä sai aikanaan lääkäreiltä tylyn tuomion – "Täysin terveenä hän olisi Suomen parhaita pelaajia", uskoo valmentaja

Kaikki oli jo valmista. Jyväskylän Pallokerhon naiset odottivat innokkaasti jalkapallon liigakauden alkua, jonka piti tulla pitkän pre seasonin jälkeen vastaan vastaan lauantaina. Ei tullut, pelikuntoista kenttää ei kaupungista löytynyt. Näin JyPK–Ilves siirtyi heinäkuulle.

Toisaalta, viikko sinne tai tänne. Lauantaina JyPKin kausi lopulta alkaa vierasottelulla Kuopion Palloseuraa. Yhtä asiaa lisäodotus ei muuttanut. Pitkäjänteistä ja erinomaista työtä tyttö- ja naisjalkapallon eteen vuosia tehnyt JyPK on valmis. Eikä vain alkavaan kauteen, vaan joukkue on valmis mitalijahtiin. Mitaleitahan ei toki aiemmin ole Jyväskylään naisten liigasta napattu.

– Pystytään voittamaan ihan kenet vaan. Cupin välierässä hävittiin mestarisuosikki HJK:lle, mutta siitäkin ottelusta tuli vain lisää uskoa, päävalmentaja Mikko Manninen kertasi aiemmin keväällä pelattua ottelua.

Viime kaudella JyPK oli liigassa viides. Silloin mitaliunelma karkasi jo ennen syksyn viimeisiä koitoksia.

– Nyt ollaan pelillisesti menty tosi paljon eteenpäin, JyPK-hyökkääjä Henna Honkanen näki.

Polvivamma kiusaa edelleen uransa jo kertaalleen lopettanutta Honkasta. Se on sääli, sillä hyökkääjänä hän on paljon monipuolisempi kuin viime kaudella maalipörssin voittanut Gentjana Rochi.

– Kyllä se polvi mukana tulee, ja saan sen itsekin tarvittaessa naksautettua kohdalleen. Onhan siinä vaivaa, mutta pystyn pelaamaan.

Ja se on jo paljon. Aikanaan lääkäreiden tuomio oli tylyn jyrkkä. Honkaselle sanottiin suoraan, että jalkapallon voi unohtaa. Ura loppuikin muutamaksi vuodeksi.

– Nyt on menossa kolmas vuosi sen jälkeen, kun lopetin, otteluiden tarjoaman tunneskaalan laajuudesta pitävä Honkanen hymyili.

Jalkapalloperfektionisti Honkanen on JyPKille valtavan tärkeä pelaaja. Pelaamisen lisäksi lähes valmis fysioterapeutti vetää joukkueelle usein alkuverryttelyt.

Ja ennen kaikkea ammattimaisesti jalkapalloon suhtautuva johtajatyyppi kiskoo nuorta joukkuetta kohti historiallisia mitaleja.

Liigassa uusi tilanne

Naisten liigaan lähdetään siinä mielessä erikoisessa tilanteessa, että puolustava mestari PK-35 ei saanut lisenssiä tälle kesälle. Mestari siis vaihtuu varmasti.

– HJK.n lisäksi kovia ovat varmastikin Åland, Honka ja kauden kynnyksellä vahvistunut KuPS, Manninen arvioi.

JyPK:ssä kolme muutosta

JyPKissä on tapahtunut sitten viime kesän kolme isoa muutosta. Manninen saapui päävalmentajaksi Jukka Västisen tilalle, kahdella edelliskaudella ison osan joukkueen maaleista tehnyt Rochi lähti pois ja kotipesä on siirtynyt Vaajakoskelta Harjulle.

Kovat tavoitteet itselleen valmentajana asettaneelle Manniselle kausi on näytönpaikka. Viime vuonna hänet tyrkättiin juuri ennen kauden alkua JJK:n pelaajavalmentajaksi, ja debyyttikausi aikuisten valmentajana päättyi putoamiseen Ykkösestä.

– Olihan se hankalaa yhdistää pelaamista ja valmentamista, mutta opettavainen kokemus se oli ja jätkiltä tuli hyvää palautetta. Paljon tekisin asioita nyt toisin. Vetäisin nyt taktisen osuuden paljon pienemmälle. Silloin olisi pitänyt miettiä jokin yksinkertainen pelitapa, Manninen mietti.

JyPKin kanssa Mannisella on ollut koko talvi aikaa hioa pelitapaa kuntoon.

– Sen rakentaminen vaatii monta vuotta, jos halutaan luoda JyPKin näköinen pelitapa. Mutta me halutaan olla aggressiivisia, aktiivisia ja rohkeita niin pallollisena kuin pallottomana. Meillä on tietyt alueet, joissa pyritään riistämään pallo. Sitten isketään joko vastaan tai haetaan tilanteita pallonhallinnan kautta, Manninen selvitti.

Pelitapa vaatii sen, että pelaajat ovat kovassa kunnossa.

– Fysiikassa matka on vielä kesken, mutta eteenpäin on menty. Viime kaudella JyPK päästi eniten maaleja 70 minuutin jälkeen. Se kertoo siitä, että silloin jalat ovat olleet loppu, Manninen muistutti.

Manninen, jolla naisten peleistä oli vain vähän kokemusta ennen astumistaan JyPK-luotsiksi, on viihtynyt nykytyössään erinomaisesti.

– Naisille pitää pystyä perustelemaan kaikki ja he osaavat kyseenalaistaa taktiset ohjeet. Itseni on yllättänyt se, kuinka laadukasta pelaaminen on. Omat kokemukset olivat pitkälti television maajoukkuepeleistä ja oletin, että maajoukkue olisi ihan eri tasolla JyPKiin verrattuna.

Entä kuka paikkaa viime kesänä liigan maalipörssin voittaneen Rochin? Se lienee ydinkysymys JyPKin menestykselle. Vastaavaa maaliruiskua on hankala löytää, mutta osumia voi nyt tulla leveämmällä rintamalla.

– Henna Honkanen pystyy tekemään kentällä vaikka mitä. Täysin terveenä hän olisi Suomen parhaita pelaajia, Manninen vakuutti.

– Kyllä me Rochin paikka pystytään täyttämään. Esimerkiksi Heini Laaksonen on ollut talvella ihan sairaan hyvä, Honkanen hehkutti B-juniori-ikäistä lupausta.