JyPK joutui pettymään maalittomaan tasapeliin sarjajumboa vastaan – tunteet kuumenivat niin, että vastustajan valmentajakin passitettiin suihkuun

Jyväskylän Pallokerho sai Naisten liigassa kaikki voiton avaimet käsiinsä heti ottelun alussa IK Myrania vastaan, kun vieraiden Emma Malkamäki sai suoran punaisen kortin taklaustilanteesta omassa päädyssään. JyPK ei kuitenkaan onnistunut ylivoimassaan ollenkaan, ja tulos jäi jyväskyläläisten suureksi pettymykseksi tasalukemiin.

– Kyllä tämän olisi pitänyt olla meidän pelimme. Olisi pitänyt hyödyntää se ylivoima paremmin, summasi kotijoukkueen keskikentällä häärinyt Tiina Tiainen.

Sarjan jumbona majailevalle Myranille tasapeli ja sen mukanaan tuoma sarjapiste oli kuin torjuntavoitto.

Maalipaikkojen puutteesta ei JyPKin keskiviikkoiltainen yritys jäänyt kiinni. Jo alussa kotijoukkue sai laukoa monta vapaapotkua herkullisista paikoista, ja paikat jatkuivat myös hyvin rakennetuista hyökkäyksistä. Monta kertaa lähelle maalintekoa pääsi myös Tiainen, jota tilanne harmitti ymmärrettävästi paljon.

– Pakko vaan treenata ja keskittyä siihen, kun sulla on paikka, että se pallo on siellä maalissa. Siinä ei jossittelut auta. Joko se on siellä tai se ei ole, hän sanoi.

Lähimpänä maalia käytiin juuri ennen taukovihellystä, mutta Myranin parhaana palkittu maalivahti Jillian McVicker venyi yläkulman torjuntaan onnistui pitämään verkkonsa puhtaana.

McVicker hätkähdytti yleisöä myös aikaisemmin räpeltämällä palloa pitkään maaliviivan tuntumassa, mutta hienoisesti tuurinkin avittamana pallo pysyi hänen hallussaan.

Joukkueet kohtasivat viimeksi juuri ennen yli kaksi viikkoa kestänyttä ottelutaukoa. Tuolloin Alavetelissä pelatussa pelissä JyPK otti 2–1-voiton, mutta oli pelillisesti niin ikään vaikeuksissa. JyPKin kapteenin Jasmin Miettisen mielestä joukkueen otteet olivat nyt tuloksesta huolimatta reilusti parempia.

– Saimme pallollisen pelin toimimaan paljon paremmin. Pystyimme monta kertaa vaihtamaan puolta todella hyvin, Miettinen sanoi.

Tiina Tiainen on samaa mieltä.

– Ehkä maalinteko on ollut haasteellista muissakin peleissä, mutta nyt saatiin jo niitä maalipaikkoja. Siitä puuttuu enää se, että saadaan se pallo maaliin.

Joukkueessa on tällä kaudella ollut tilaa tehokkaalle viimeistelijälle, sillä viime kauden maalitykki Gentjana Rochi siirtyi pelaamaan Kuopion Palloseuraan.

Perinteinen pelaajavartionti oli tällä kertaa alivoimaisen IK Myranin taktiikka, joka toimi tasatilanteen puolustamisessa ilmeisen hyvin.

– He seurasivat pitkälti omaa pelaajaansa. Me sitten liikutettiin palloa niin hitaasti, että niitä tiloja ei sinne syntynyt, harmitteli JyPKin päävalmentaja Mikko Manninen.

Pelin tempo olikin viimeistelyn ohella niitä asioita, joissa Pallokerholla jäi parantamisen varaa. Mannisen mukaan joukkue olisi halunnut väsyttää vastustajansa, mutta nyt siihen ei pystytty.

Toisaalta hidasvauhtinen peli tarkoittaa myös sitä, että ottelusta palautuminen on helpompaa. JyPK jatkaa kevätkaudelta jääneitä rästipelejään vielä sunnuntaina Turussa ja tiistaina Harjulla Ilvestä vastaan.

Jos Myran-pelissä edessä oli pakkovoitto, ovat pisteet jäljellä olevista peleistä elintärkeitä. Kauden alussa JyPK asetti tavoitteekseen mitalin, ja unelma elää yhä.

– Tietty nyt vain piste tästä kirpaisee, mutta ei yksittäinen peli kaikkea kaada, sanoi Manninen.

Myös kapteeni Miettinen jaksoi pitää lippua korkealla.

– Kyllä uskon että me vielä tästä nousemme ja saamme niitä maalejakin tehtyä, hän sanoi.

Peli sai lisäväriä vielä 90 minuutin täyttymisen jälkeenkin. Myranin päävalmentaja Magnus Slotte osoitti mieltään terävästi koko pelin ajan, ja lopulta päätuomari Hanna Kapiainen passitti Sloten suihkuosastolle. Jännittävinä viimeisinä minuutteina tapahtunut käänne viritti yleisönkin herkille, ja Kapiainen saikin vähämaalisen ottelun suurimmat aplodit.