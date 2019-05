JyPK kohtaa HJK:n kotikentällään – katso suora lähetys kello 14

Jyväskylän Pallokerho (JyPK) pelaa lauantaina naisten jalkapalloliigassa kauden toisen kotiottelunsa, johon vieraaksi saapuu jo kuusi ottelua voittanut HJK Helsingistä.

Jyväskylän Pallokerho teki viime viikonloppuna kauden pisimmän vierasreissun ja avasi samalla pistetilinsä Ahvenanmaalla Åland Unitedin vieraana. Naisten Liigan ottelu päättyi jyväskyläläisten 0–1-vierasvoittoon Henna Honkasen osuttua toisen puoliajan alussa.

Kauden kahdessa aiemmassa ottelussa JyPK oli kärsinyt maalin tappiot, mutta nyt tiukka vääntö kääntyi vapauttavaksi kevään avausvoitoksi. Samalla JyPK nousi pois Naisten Liigan jumbosijalta – kaikki sarjan joukkueet ovat avanneet pistetilinsä, kun otteluita joukkueesta riippuen on pelattuna kolmesta kuuteen.

Sarjataulukkoa on kuitenkaan tässä vaiheessa kautta turha sen suuremmin tarkastella, etenkin kun JyPK ja Ilves ovat pelanneet vain kolme ottelua, mutta suurin osa joukkueista menee jo kuudessa pelatussa pelissä.

– Tosi hyvä reissu Ahvenanmaalle. Ensimmäiset 70 minuuttia oli hyvin kontrollissa ja ansaittiin voitto maalipaikkojenkin perusteella. Loppua lukuun ottamatta pallollinen peli sujui hyvin ja onnistuttiin siinä, mitä vieraspelistä haettiin, kertaa JyPK:n päävalmentaja Mikko Manninen.

Tänään JyPK pelaa kauden toisen kotiottelunsa ja kaikkiaan neljännen liigapelin, kun vieraaksi Harjun stadionille saapuu HJK. Tällä kaudella Harjun nurmi toimii JyPK:n pääasiallisena kotikenttänä, vaikka myös Vaajakosken liikuntapuistossa naiset jokusen kotiotteluistaan myöhemmin kesällä pelaavat.

JyPK on tällä viikolla päässyt treenaamaan luonnonnurmelle pitkän tekonurmijakson jälkeen.

– Hippoksen nurmella on treenattu. Priimakunnossa Harju ei tietenkään vielä ole, joten se saattaa viedä pelaavuutta tänään hieman pois. Me lähdetään rohkeasti prässäämään HJK:ta, pohtii Manninen.

Viime viikonloppuna nollille jyväskyläläisiä vastaan jäänyt Åland United lukeutuu sarjan suosikkeihin. Näin ollen JyPK antoi katetta kauden kovalle tavoitteelleen; mitalistakin on puhuttu.

Tänään JyPK saa silti yltää selvästi kevään parhaimpaansa napatakseen edes pisteen. Niin loistavasti HJK on kautensa aloittanut. Helsinkiläiset ovat pelanneet kuusi ottelua ja voittaneet ne kaikki maalierolla 20–7. Viime viikolla HJK kaatoi KuPS:n 2–1. KuPS taas voitti kauden avauksessa JyPK:n.

HJK lienee tällä kaudella, varsinkin nyt vakuuttavan alun jälkeen, Naisten Liigan päivänselvä mestarisuosikki.

Joukkueen avainpelaajista löytyy niin kokemusta kuin nuoria huippulupauksia. Esimerkiksi alle 17-vuotiaiden historiallisesti onnistuneessa maajoukkueessa viime vuoden EM- ja MM-kisoissa loisti nykyinen HJK-maalivahti Anna Koivunen. 32-vuotias puolustaja Anna Auvinen on iskenyt keväällä jo neljä liigamaalia ja kuuluu myös Helmareiden ydinpelaajiin.

– Onhan HJK kovin tässä sarjassa ja sillä materiaalilla pitääkin tehdä tulosta. He lähtevät joka peliin ennakkosuosikkina ja toistaiseksi ovat siinä onnistuneet. On heillä silti vaikeitakin hetkiä ollut edellisissä peleissä. Me tiedetään, että on paikkoja, joihin voidaan iskeä, Manninen luottaa.

Suurin huolenaihe Mannisen mukaan on jyväskyläläisiin iskenyt loukkaantumissuma. Åland Unitedia vastaan puuttuivat muun muassa joukkueen kokeneempaan osastoon kuuluvat keskikenttäpelaajat Tytti Jaakkola ja Tiina Tiainen.

– Ohkaisella materiaalilla mennään tällä hetkellä. Poissaolijoita riittää, mutta saadaan me jokunen vaihtopelaajakin, heittää Manninen.

KSML.fi välittää ottelun JyPK-HJK suorana lähetyksenä kello 14 alkaen.