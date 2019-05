JyPK kohtaa HJK:n kotikentällään – suora lähetys käynnissä

Jyväskylän Pallokerhon ottelut jatkuvat tänään Jyväskylän Harjulla. Vieraaksi saapuu toista kautta Naisten Liigassa pelaava Tikkurilan Palloseura.



JyPK kaipaa kipeästi pisteitä, sillä kovin tavoittein kauteen lähteneet jyväskyläläiset ovat voittaneet neljästä pelaamastaan ottelusta vain yhden, tappioita on tullut kolme. JyPK on joutunut loukkaantumisten runtelemana pelaamaan erittäin kapealla materiaalilla. Viikko sitten HJK:ta vastaan vaihtopenkille saatiin vain kolme naista. Samalla osa terveistä pelaajista on joutunut pelaamaan vierailla pelipaikoilla.



– Eipä oikeastaan ketään, vastaa JyPK:n päävalmentaja Mikko Manninen kysymykseen, onko loukkaantuneiden listalta saatu pelaajia kokoonpanoon.



Yhden uuden vahvistuksen JyPK julkaisi perjantaina. Aiemmin 21 liigaottelua JyPK-paidassa pelannut Elina Seppälä vahvistaa joukkuetta heinäkuun loppuun asti. Keskikentän laidalla parhaiten viihtyvä Seppälä opiskelee Yhdysvalloissa, mutta palasi siis kesäkuukausiksi Jyväskylään. Päävalmentaja Manninen vahvisti, että Seppälä on kokoonpanossa mukana jo tänään.



Päivän vastustaja TiPS on aloittanut kautensa pirteästi. Joukkue on pelannut jo seitsemän ottelua, voittanut niistä neljä, pelannut kerran tasan ja hävinnyt kahdesti. Sarjasijoitus on kolmas. Viikko sitten TiPS päihitti ONS:n 3-0; ONS taas onnistui aiemmin voittamaan Jyväskylässä JyPK:n 1-2.



TiPS:n lahjakas joukkue koostuu useista nuorten maajoukkueiden pelaajista, kuten Oona ja Emmi Siren sekä Joanna Tynnilä. U19-tyttöjen EM-jatkokarsinnassa huhtikuussa Suomi-paidan puki ylleen kaikkiaan kuusi nykyistä TiPS-pelaajaa. TiPS:n paras maalintekijä, viidellä osumalla, alkukauden liigapeleissä on ollut kyseiseen maajoukkueryhmäänkin kuulunut 2001-syntynyt Jenna Topra.



Viime kausi oli TiPS:lle hankala, mutta se säilytti lopulta sarjapaikkansa onnistumalla alemman jatkosarjan otteluissa. Nyt suurimmalla osalla ryhmän nuorista lupauksista on takanaan jo vuoden verran kokemusta liigapeleistä. Viime kaudella JyPK voitti molemmat kohtaamiset TiPS:aa vastaan, 2-0 ja 0-3, mutta tällä kaudella tikkurilaisten päihittäminen ei ole lähellekään yhtä helppoa.



– TiPS on vahvistunut viime kaudesta, ja viime kaudella jo heidän nuoret kehittyivät rutkasti. TiPS pyrkii hallitsemaan palloa, mutta niin ilmaiseksi me ei vastustajalle hallintaa anneta, kuin viikko sitten HJK:ta vastaan kävi. Yritämme olla aggressiivisempia ja myös omaa pallollista pelaamista pitää parantaa, Manninen kommentoi.



KSML.fi välittää ottelun JyPK – TiPS suorana lähetyksenä kello 14 alkaen.