JyPK kohtaa TPS:n Harjulla – suora lähetys käynnissä

Jyväskylän Pallokerho taistelee tänään jälleen arvokkaista pisteistä Naisten Liigan keskikastissa. Helatorstain otteluun Harjulle vieraaksi saapuu Turun Palloseura.

Edellisessä Harjulla pelatussa ottelussa JyPK nappasi Henna Honkasen komeilla maaleilla 2-0-voiton sarjataulukossa kolmantena olevasta Tikkurilan Palloseurasta. Kokonaisuutena jyväskyläläisten kausi on kuitenkin käynnistynyt nihkeästi. Kuudesta ottelusta on kertynyt kaksi voittoa ja neljä tappiota. Viimeisin ottelu, viime lauantaina Espoossa, päättyi FC Hongan voittoon 2-0.

Tällä hetkellä Naisten Liigan kärkikaksikko vaikuttaisi karkaavan. HJK on aloittanut myrskyn lailla voittaen kaikki pelaamansa yhdeksän ottelua. Honka on kerännyt pisteitä 20. Sen jälkeen tulevat 13 pistettä keränneet TiPS, Åland United ja KuPS.

Kuusi pistettä kerännyt JyPK on pelannut vasta kuusi ottelua, kun suurin osa sarjan joukkueista jo yhdeksän. Joukkue on sarjataulukossa seitsemäs. TPS on kuudentena, pisteen jyväskyläläisiä edellä.

– TPS on aina ollut JyPK:lle vaikea vastus ja pelattu tiukkoja pelejä. Odotan nytkin tasaista peliä, mutta kyllähän nyt seuraavassa neljässä ottelussa on pakko palata voittojen tielle ja otettava pisteitä ajatellen loppukauttakin, JyPK:n laitapakki Marika Ritvanen toteaa.

Tämän päivän ottelun jälkeen JyPK kohtaa kahdesti sarjanousija IK Myranin sekä uudelleen TPS:n.