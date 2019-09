JyPK lähtee Naisten Liigan ylempään loppusarjaan kovassa pisteputkessa – "Olemme kasvaneet yhtenäiseksi joukkueeksi"

Kotimaisissa jalkapallosarjoissa, niin naisten kuin miesten puolella, on vietetty maaottelutaukoa ennen syksyn loppuhuipennusta. Nyt viikonvaihteessa vihdoin käynnistyvät sekä Naisten Liigan että miesten Veikkausliigan loppusarjat.



Jyväskylän Pallokerho saavutti Naisten Liigassa kauden vähimmäistavoitteensa eli paikan kuuden parhaan joukkueen ylempään loppusarjaan. Viimeisellä runkosarjakierroksella 24. elokuuta JyPK nappasi tasapelipisteen sarjakakkonen FC Honkaa vastaan.



JyPK lähtee yläloppusarjaan sarjataulukon perusteella haastajan asemista. JyPK sijoittui runkosarjassa kuudenneksi, kun kuusi voittoa, kuusi tasapeliä ja kuusi tappiota toivat 24 pistettä. Runkosarjan pisteet jäävät loppusarjoihin voimaan.



– Sarjatauon aikana me ollaan treenattu hyvin ja pelattiin harjoitusottelu U18-tyttöjen maajoukkuetta vastaan. Edelleen joukkueessa on sellainen henki, että pronssimitalista lähdetään taistelemaan yläloppusarjaan, kertoo JyPK:n maalitykki Henna Honkanen.



Ainakin pari sijoitusta jyväskyläläisillä on välittömästi kiikarissa, sillä viidentenä olevalla KuPS:lla ja neljäntenä olevalla Åland Unitedilla pisteitä on kasassa ennen loppusarjaa 26. Mitalin saavuttaminen vaatii jo kovempaa kiriä, sillä TiPS on kerännyt 31 pistettä. Mestaruus ratkaistaan FC Hongan (39 pistettä) ja HJK:n (44 pistettä) välillä.



-Kaikki ottelut yläloppusarjassa tulee olemaan kovia, mutta me osoitettiin runkosarjan lopulla, että pelit voivat kääntyä miten tahansa. HJK:ta vastaankin pelattiin tasapeli, vaikkei se ottelu ollut edes lähellekään meidän paras esityksemme, Honkanen muistuttaa.



Vastassa heti tappioton HJK



JyPK:n osalta yläloppusarja käynnistyy tänään kaikista kovimmalla haasteella, kun joukkue matkaa jälleen Helsinkiin HJK:n vieraaksi. HJK ei runkosarjan 18 ottelustaan hävinnyt yhtäkään. Toisaalta jyväskyläläisetkin ovat saaneet nauttia pisteputkesta – JyPK on viimeksi hävinnyt heinäkuun alussa Ilvekselle. Sen jälkeen saldona on kolme voittoa ja neljä tasapeliä, joiden joukossa Honkasen mainitsema runkosarjan HJK-vierailu.



– Varmaankin HJK haluaa taas pitää palloa ja me puolustamme tiiviisti. Meidän täytyy vain onnistua vastaiskuissa viime kertaa tehokkaammin, Honkanen pohtii.



JyPK:n runkosarja oli ailahteleva. Mitalitavoittein kauteen lähteneet jyväskyläläiset joutuivat pitkään taistelemaan ylipäänsä pääsystä yläloppusarjaan.



– Monesti otteluiden sisällä oli tosi hyviä hetkiä, mutta sitten tuli paljon huonoja jaksoja. Tasaisuutta tarvitaan lisää, Honkanen sanoo.



Toisaalta runkosarjan loppupuolen tappioton putki osoittaa JyPK:n löytäneen yhteisen sävelen. Sitä on varmasti auttanut alkukaudesta vaivanneen loukkaantumissuman helpottaminen. Honkanen uskoo, että löytynyt vire kantaa myös loppusarjassa.



– Olemme kasvaneet yhtenäiseksi joukkueeksi. Kyllähän se kertoo jotain, jos olemme viimeksi heinäkuun alussa hävinneet. Henkiset ominaisuudet ratkaisevat näissä viimeisissä otteluissa paljon.



Honkanen maalin päässä tilaston kärkisijasta



Honkanen itse taistelee yläloppusarjassa myös maalipörssin voitosta. Hän iski runkosarjassa 12 osumaa, ja edellä on vain HJK:n Jutta Rantala 13 maalilla. JyPK:n toiseksi paras maalintekijä runkosarjassa oli Lavdije Begolli (6). Muut runkosarjan JyPK-maalintekijät olivat kesällä saapunut kanadalaisvahvistus Joelle Gosselin (3), Tiina Tiainen (2), Sanna Rein (1) ja Kia Voutilainen (1).



– Henkilökohtaisesti pyrin nauttimaan vain pelaamisesta mahdollisimman paljon. Jos maalipörssin voitto tulee joukkueen menestyksen sivussa, on se hieno juttu, mutta mikään varsinainen tavoite se ei ole.



Jyväskylän Pallokerhon ohjelma Naisten Liigan yläloppusarjassa:

* HJK – JyPK 14.9. klo 16:00

* JyPK – FC Honka 21.9. klo 15:00 Harjun Stadionilla

* Åland United – JyPK 28.9. klo 17:00

* JyPK – TiPS 12.10. klo 15:00 Harjun Stadionilla

* KuPS – JyPK 20.10. klo 14:00