JyPK löysi viikkojen etsinnän jälkeen vahvistuksen hyökkäyspäähän – Tuoko kanadalainen ratkaisun maalinteko-ongelmiin?

Jyväskylän Pallokerhon naisten liigajoukkue on hankkinut riveihinsä kanadalaisen hyökkääjän Joëlle Gosselinin. 25-vuotias Gosselin siirtyy Jyväskylään Calgary Foothillsista. Vahvistus on jo saapunut Jyväskylään, ja hänen odotetaan olevan joukkueen mukana jo Oulun vieraspelissä tulevana lauantaina.

Kauden alussa mitalin tavoitteekseen asettanut JyPK on ollut kesän mittaan vaikeuksissa. Tällä hetkellä sijoitus sarjataulukossa on kuudes.

– Olemme viime viikot kartoittaneet Suomesta ja maailmalta JyPK:lle kaikkein sopivinta vahvistusta, koska joukkueessa on ollut useita loukkaantumisia ja pelikunnossa olevat pelaajat ovat joutuneet todella kovan rasituksen alle, kertoo toiminnanjohtaja Petri Oksanen seuran tiedotteessa.

Suurin ongelmakohta JyPKillä on ollut maalinteko, mihin 180-senttistä Gosselinia toivotaankin avuksi. Kanadalainen laukoo JyPKin mukaan hyvin molemmilla jaloilla ja hänen toivotaan tuovan leveyttä hyökkäykseen ja maalintekoon. Päävalmentaja Mikko Manninen myöntää tiedotteessa, että Nora Holmbergin loukkaantumisen jälkeen joukkueen hyökkäyspää on ollut ohutta. Mannisen mukaan Gosselin on erilainen vaihtoehto kuin nykyiset hyökkääjät Kia Voutilainen ja Henna Honkanen.

– Odotukset ovat tietenkin, että saadaan lisää maalintekovoimaa kentälle ja myös selkeä target-tyyppi, kenen kautta purkaa korkeita prässejä, jos tarve vaatii pitempää syöttämistä, sanoo Manninen.

– Joëlle näyttää kohtuu hyvin liikkuvalta ja myös vahvalta suojaamaan, joten uskon hänen sopivan erittäin hyvin meidän tapaamme pelata, hän jatkaa.

JyPK pelaa seuraavan kerran 20. heinäkuuta ONS:ia vastaan Oulussa. Seuraava kotiottelu on 27. heinäkuuta, jolloin vastukseksi saapuu FC Åland.