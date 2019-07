JyPK maksoi kalavelat Ilvekselle komealla voitolla – "Viimeisteltiin paikoista vihdoin maaleja"

Jyväskylän Pallokerho palasi voittokantaan Naisten Liigassa, kun se otti revanssin Tampereen Ilveksestä. Joukkueet kohtasivat ensimmäisen kerran viime perjantaina Tampereella, jolloin Ilves voitti 2–0. JyPK maksoi tiistai-iltana samalla mitalla takaisin Harjulla. 2–0-voittoon päättyneen ottelun maaleista vastasivat Henna Honkanen ja Lavdije Begolli. Honkaselle maali oli jo kauden kahdeksas, mikä tarkoittaa Naisten Liigan maalipörssissä jaettua kakkostilaa.

Kotijoukkueen urakka helpottui, kun Ilveksen puolustaja Kaisa Juvonen rikkoi alimpana pelaajana Honkasta punaisen kortin arvoisesti 25. peliminuutin kohdalla. JyPKin parhaana palkittiin keskikentällä uurastava Tiina Tiainen, joka kehui joukkueensa asennetta.

– Kaikki tekivät töitä kentällä ja halusivat voittaa. Emme tuudittautuneet, vaikka vastustaja pelasi yhden vajaalla, vaan teimme edelleen töitä. Pelattiin joukkueena hyvin ja viimeisteltiin paikoista vihdoin maaleja, Tiainen iloitsi.

Hänellä oli omatkin paikkansa, mutta maalitili jäi vielä tämän kauden osalta avaamatta. Tiaiselle tärkeämpää on kuitenkin paluu pelikuntoon loukkaantumisen jälkeen.

– Olin kuusi viikkoa kauden alusta pois pienen loukkaantumisen takia. Fysiikan kanssa on tehty töitä. Nyt näyttää siltä, että kuntoutuminen on onnistunut ihan hyvin. Pikkuhiljaa pääsen paremmin pelin makuun.

Tiaisella on myös ammatillista osaamista oman kunnon arvioimiseen, sillä hän opiskelee Jyväskylän yliopistossa liikunnanopettajaksi.

– Mulla on myös luokanopettajan pätevyys ja terveystiedon opettajan pätevyys. Nyt kesän olen töissä Sippulanniemen golfkentän kahvilassa.

Kahvilatyö yhdistää JyPKin keskikentän keskustan kaksikkoa, sillä Leena Mankki on töissä Jyväskylän Torikahvilassa. Pallokentän puolella hän on ollut tärkeä palanen loukkaantumisista kärsineelle joukkueelle, vaikka ikää on vasta 18 vuotta.

– Koko ajan tuntuu, että pääsen enemmän ja enemmän peliin sisään. Alkukaudesta oli vielä totuttelua, mutta nyt jokainen peli tuntuu vähän edellistä paremmalta.

Mankki on tämän kevään ylioppilas ja hän aikoo pitää opinnoista välivuoden. Jalkapalloon hän panostaa tosissaan, mutta peli kerrallaan.

– Ei tässä voi ruveta sen pidemmälle miettimään. Jokaiseen peliin pitää keskittyä yhtä kovasti. Se on tärkeää, että pystytään voittamaan ja saadaan pisteitä.

JyPK on 12 täyden ottelukierroksen jälkeen Naisten Liigan sarjataulukossa seitsemäntenä. Pisteitä on kasassa 14 ja yläloppusarjaan oikeuttava kuudes sija on vain pisteen päässä. Seuraava ottelu on edessä tulevana lauantaina, kun Harjulle saapuu vieraaksi sarjakolmonen KuPS.