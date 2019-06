JyPK otti tärkeän voiton vieraspelissä IK Myrania vastaan – alle 2 000 asukkaan Alavetelissä Harjua hurjempi yleisömäärä

Jyväskylän Pallokerho haki lauantaina sarjapisteet alle 2 000 asukkaan Alavetelistä, kun se voitti sarjanousija IK Myranin maalein 2–1 Naisten liigassa. JyPKin maaleista vastasivat Lavdije Begolli ja Henna Honkanen, joka teki jo kauden kuudennen maalinsa.

– Sanoin ennen kauden alkua, että jos Henna pysyy kunnossa, niin hän tekee tällä kaudella 20 maalia. Hyvältä näyttää tällä hetkellä, JyPKin päävalmentaja Mikko Manninen veisteli.

Kokonaisuutena hän ei kuitenkaan ollut joukkueensa peliesitykseen kovin tyytyväinen, vaikka voitto tuli.

– Pelillisesti ei ollut kauhean hyvä peli meiltä. Tehtiin juuri tarvittava, eikä yhtään enempää. Myran oli vaarallinen porukka, joka antoi koko ajan painetta. Ei ollut helppo peli, mutta saatiin tärkeät kolme pistettä, Manninen kommentoi.

Hänen mukaansa JyPKin pelaajista parhaiten onnistui 18-vuotias keskikenttäpelaaja Leena Mankki.

– Leena oli meidän ylivoimaisesti paras pelaaja tänään ja oikeastaan ainut, joka pääsi omalle tasolleen. Hänellä on ollut koko kauden nouseva käyrä, Manninen kehui.

JyPKin vastustaja IK Myran pelaa kotiottelunsa pienessä Alavetelin kylässä Kruunupyyssä. Koko kunnassa on vain noin 6 500 asukasta. Ottelupaikka tarjosikin jyväskyläläisille poikkeukselliset puitteet muihin liigapaikkakuntiin verrattuna.

– Ottelutapahtumana tämä oli tosi hieno kokemus. Tuollaista kulttuuria kaivattaisiin katsomoon enemmänkin. Suunnilleen koko kylä oli tullut katsomaan ja pitämään meteliä, Manninen kehui.

Ottelun viralliseksi yleisömääräksi kirjattiin 417 katsojaa, mikä on enemmän kuin JyPKin edellisessä kotipelissä helatorstaina, jolloin Harjulla oli 405 katsojaa.

Naisten liigassa on edessä parin viikon ottelutauko. Keskiviikkona 26. kesäkuuta IK Myran tulee vastavierailulle Jyväskylään.

– Tauko tulee ihan hyvään paikkaan, kun meillä on ollut jonkin verran loukkaantumisia. Tänään saatiin onneksi Tiina ( Tiainen) takaisin avaukseen keskikentälle. Nyt odotellaan, että saadaan Emmi ( Manninen) mukaan joukkuetreeneihin. Eli tilanne on siltä osin helpottamaan päin, Manninen arvioi.

Lauantain kierroksen jälkeen JyPK on kerännyt kymmenen pistettä, joka oikeuttaa Naisten liigan sarjataulukossa seitsemänteen sijaan. Kahdeksasta ottelusta on kertynyt kolme voittoa, yksi tasapeli ja neljä tappiota. Suomen cupin voittanut HJK pääsee juhannustauolle ylivoimaisena sarjakärkenä 31 pisteellä. FC Honka on selkeä kakkonen 24 sarjapisteellä.