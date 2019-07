JyPK tarvitsee nyt voittoja, ettei paikka yläloppusarjaan karkaa: KSML.fi näyttää suorana lähetyksenä ottelun JyPK – Ilves tänään klo 18.30

Elina Seppälä pelasi viime perjantaina Ilves-vierasottelussa ensimmäistä kertaa tällä kaudella Jyväskylän Pallokerhon avauskokoonpanossa. 20-vuotias Seppälä esiintyi JyPK:n edustusjoukkueessa jo kesällä 2016 naisten noustua jalkapalloliigaan. Tällä kaudella hän liittyi joukkueen vahvuuteen kuitenkin vasta kesken kauden, toukokuussa.



– Oli melko selvää, että palaan kesäksi Jyväskylään. Täällä on kaverit ja tuttu joukkue. Vain valmentaja oli vaihtunut, mutta Manusta (Mikko Manninen) olin kuullut paljon hyvää. Yhteensä noin kymmenen peliä ehdin olla JyPK:n apuna, Seppälä laskee.



Lyhyt kesävisiitti JyPK-paitaan johtuu siitä, että Seppälä palaa elokuussa Texasiin, Yhdysvaltoihin. Siellä alkavat toisen vuoden opinnot koulussa, jonka koko nimi kuuluu University of Texas Rio Grande Valley. Viime vuoden Seppälä opiskeli Texasissa vielä laajalti eri oppiaineita, mutta nyt hän suuntaa tarmonsa luultavasti matematiikkaan.



– Minulle oli selvää, että haluan korkeakoulututkinnon ja jenkkiyliopistossa se on helppo yhdistää jalkapallon pelaamiseen. Ajatus sinne lähtemisestä oli pitkään mielessä, mutta konkretisoitui viimeistään lukion päätyttyä, Seppälä kertoo.



Ajatus iti mielessä etenkin siksi, että Seppälällä oli kokemusta USA:n futiksesta jo juniorivuosilta. Rovaniemellä ja Kuopiossa futiksen aloittanut Seppälä muutti 12-vuotiaana Jyväskylään. 14-15-vuotiaana hän asui Yhdysvalloissa, Alabamassa, isänsä töiden vuoksi.



Välittäjäfirma lähetti pelivideot



Seppälä suuntasi lukion jälkeen Yhdysvaltoihin, koska hän suhtautuu intohimoisesti sekä opintoihin että jalkapalloon. Oikean yliopiston valitseminen ei ollut täysin yksinkertainen projekti.



– Minulla oli eräs välittäjäfirma apuna, joka lähetti minusta pelivideoita jenkkiyliopistoihin. Sieltä sitten kiinnostuneet valmentajat ottivat yhteyttä, keskustelin heidän kanssaan Skypen välityksellä ja mietin, mikä olisi itselleni sopivin paketti.



Ensimmäisen opintovuotensa aikana Seppälä huomasi, että urheilijoita ja yliopistolle pelaamista todella arvostetaan Yhdysvalloissa.



– Päiväohjelma on selkeä. Aamupäivisin treenataan futista, käydään puntilla ja niin edelleen. Iltapäivällä on luentoja ja illalla jää vapaa-aikaakin. Urheilijoiden status yliopistossa on korkea, ja mahdollisiin päällekkäisyyksiin suhtaudutaan ymmärtävästi.



Valtavat lentokilometrit



Mitään kevyttä hommaa pelaaminen jenkkiyliopistossa ei kuitenkaan ole. Sen takaavat jo pitkät pelimatkat. Seppälän yliopisto osallistuu D1-sarjaan, joka on USA:n naisten jalkapallossa yliopistosarjoista korkein taso. Se jakautuu 12 eri konferenssiin.



– Meidän konferenssi on maantieteellisesti varmaan kaikista laajin. Kaikki vieraspelimatkat mennään lentokoneella. Pelejä on muun muassa Chicagossa ja Seattlessa eli todella pohjoiseen joudutaan matkaamaan, päivittelee Seppälä.



Tasollisesti D1-divisioona on hyvästä maineestaan huolimatta vaihteleva. Seppälä kertoo, että osa joukkueista on erittäin laadukkaita, mutta tasoerot voivat olla todella suuria. Seppälälle itselleen ensimmäisestä Texasin kaudesta jäi paljon hampaankoloon. Pelejä ei montaa ehtinyt vyölle kertyä.



– Syksyllä viidennessä pelissä tuli polvivamma. Keväällä ehdin kuntoutua takaisin kahteen viimeiseen peliin. Eli itselläni ei vielä ole hirveästi kokemusta, kuinka rankkaa pitkät pelimatkat ja muut sellaiset ovat.



Yhdysvalloissa kandidaatin opinnot ottavat neljä vuotta.



– Olen mennyt sellaisella vuosi kerrallaan -fiiliksellä. Sekin on mahdollista, että jatkan vielä maisteriopintoihinkin Yhdysvalloissa, Seppälä tuumii.



Viime aikojen tulokset nakertavat



Jyväskylän Pallokerho on voittanut viimeksi kesäkuun alussa ennen maajoukkuetaukoa, jolloin sarjanousija IK Myran kaatui vierasottelussa lukemin 1-2. Sen jälkeen tulokset ovat olleet pettymyksiä, etenkin kun vastustajat eivät ole olleet aivan kärkitasoa; 0-0-tasapeli IK Myrania vastaan kotona sekä vierastappiot Turun Palloseuraa ja Ilvestä vastaan.



– Tavoitteet ovat olleet korkeammalla. Kyllä se nakertaa, kun ei ole sujunut. Ei toivoa kuitenkaan ole vielä menetetty, Seppälä näkee.



Kolmen voitottoman ottelun myötä JyPK on pudonnut kahdeksanneksi. Toki kuuden parhaan joukkoon eli ylempään loppusarjaan yltämisen suhteen ei vielä hätää ole, mutta tulosten pikaista paranemista se vaatii. Nyt kuudentena oleva Åland United on neljän pisteen päässä, kun runkosarjaa on pelaamatta seitsemän ottelua.



Tänään JyPK kohtaa Harjulla uudelleen Ilveksen, jolle jyväskyläläiset hävisivät perjantaina Tampereella 3-2. Perjantain ottelussa JyPK meni 11. peliminuutilla johtoon Lavdije Begollin osumalla. 81. minuutilla tullut Henna Honkasen kavennus olikin sitten laiha lohtu, kun tamperelaiset olivat välissä osuneet kolmesti.



– Ilves on nuori, innokas ja aggressiivinen joukkue. He prässäävät vahvasti ja haluavat pitää palloa. Meidän pitää löytää tiloja heidän linjan takaa, kun he nostavat prässiä, Seppälä tietää.



KSML.fi näyttää ottelun JyPK – Ilves suorana lähetyksenä tiistaina 9. heinäkuuta klo 18:30 alkaen.