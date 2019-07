JyPK ylsi tyydyttävään tasatulokseen värikkäässä ottelussa – Uuden hyökkääjän Gosselinin esitys jäi varsin vaisuksi

Vaikka Jyväskylän Pallokerhon ja Åland Unitedin välisestä kamppailusta jäivät maalit uupumaan, ei ottelu ollut missään nimessä vailla toimintaa. Åland pamautti pallon kaksi kertaa ylärimaan, kortteja jaeltiin runsaasti, ja tuomarien ratkaisut kohahduttivat yleisöä. Åland ehti jopa saada pallon jyväskyläläisverkkoon, mutta tilanne tuomittiin paitsioksi.

Ottelun ennakkoasetelmat olivat jännittävät, sillä joukkueet olivat sarjataulukossa perättäin viidentenä ja kuudentena, vain pisteen erolla. Ero säilyi samana, ja molemmat ottivat pisteen lisää etäisyyttä viivan alla seitsemäntenä olevaan TPS:ään, joten tasapeli oli kelpuutettava tulos.

– Tämä oli peli, jota ei saanut hävitä, tiivisti päävalmentaja Mikko Manninen ottelun jälkeen.

Helteinen ottelu pelattiin Vaajakoskella, sillä Harjulla ratkottiin lasten yleisurheilun piirinmestaruuksia. Vaajakosken kentälle oli kuitenkin löytänyt tiensä 450-henkinen yleisö.

Ottelun tärkeys näkyi kotijoukkueen pelaamisessa erityisesti ensimmäisellä puoliajalla. Helpot syötöt karkasivat harakoille, eikä JyPK tuntunut pääsevän pois omalta puolustusalueeltaan.

Mannisen mukaan jännitys näkyi pelaajista jo ennen peliä.

– Aika hiljaista oli kopissa, hän sanoi.

– Mutta kyllä se sitten lähti. Meillä oli omat hetkemme matsissa, vaikka jouduimmekin puolustamaan vähän liikaa.

JyPKin hetkeksi voi laskea toisen puoliajan alun, jolloin maali näytti jopa todennäköiseltä.

Merkittävä ero joukkueiden välillä oli fyysinen vahvuus, jossa Åland veti selkeästi pidemmän korren. Vieraat pitivät pelin nopeasta tahdista huolen jo alusta saakka ja saivat näin väsytettyä JyPKin loppua kohden.

– He vähän kuin juoksivat meidän ohi viimeiset 15 minuuttia ja pakottivat meidät syvälle, Manninen myönsi.

Lauantaina JyPKin fanit pääsivät näkemään ensimmäistä kertaa uuden hyökkääjän Joelle Gosselinin tositoimissa kotikentällä. Ensimmäisessä ottelussaan ONSia vastaan Gosselin teki järisyttävän hattutempun, mutta Vaajakoskella kanadalainen ei yltänyt samalle tasolle. Tällä kertaa avauksessa pelannut Gosselin jäi melko näkymättömäksi hahmoksi, ja valmentaja Manninen vaihtoi hänet pois 63 peliminuutin jälkeen. Gosselinilla oli erityisesti vaikeuksia prässäämisessä vastustajan kenttäpuoliskolla.

– Ei voi vielä ihan olettaakaan, että parissa viikossa osaisi liikkua aina juuri sinne minne halutaan, valmentaja Manninen kommentoi.

Gosselin huomasi ongelmansa myös itse, mutta uskoo paremman sopeutumisen auttavan.

– Pelini meni varmasti huonommin kuin ensimmäinen. Mutta jalkapallo on aina sellaista, tulee hyviä ja huonoja hetkiä. Minun täytyy vain parantaa seuraavaan peliin ja ottaa pallo itsevarmemmin, hän sanoi.

Calgarysta Jyväskylään tullut Gosselin kehuu seuraa, pelaajia ja valmentajia hyvästä vastaanotosta. Lauantaina hän oli jo ehtinyt toipua aikaeroväsymyksestä, mutta sen sijaan pelaajaa on valvottanut Suomen kesä.

– Kun kello on kolme yöllä, on yhtä valoisaa kuin päivällä. Luulen, että se on ainoa asia, johon minun täytyy tottua, hän sanoi.

Gosselin myöntää, että pelillisesti hänellä on vielä sopeutumista.

– Tämä ei ole ollenkaan samaa jalkapalloa. Täällä pidetään palloa enemmän ja peli on teknisempää, hän arvioi.

Alun perin Quebecistä lähtöisin oleva Gosselin pelasi Pohjois-Amerikassa puoliammattilaisten UWS-liigaa, joten Suomeen saapuminen oli hänelle myös tason nosto.

– Täällä pelaajat ovat kokeneempia ja kaikkia haluavat voittaa vielä enemmän.

Naisten liigan tilanne on edelleen äärimmäisen tasaväkinen. Liigaa on jäljellä enää kolme kierrosta ennen jakoa ylempään ja alempaan loppusarjaan. JyPKin kannalta harmillisesti se pelaa ottelunsa sarjan kolmen kärkeä, HJK:ta, FC Honkaa ja TiPSiä vastaan. Muilla keskikastin joukkueilla sen sijaan on pelejä myös sarjan häntäpäätä vastaan.

Mannisen mukaan kolmesta jäljellä olevasta pelistä pitäisi irrota vähintään yksi voitto, mutta mitaleita ajatellen jopa kuusi pistettä. Hän ei ole tiukoista vastustajista moksiskaan.

– Päästään mittaamaan, missä mennään. Jos me haluamme mitaleista pelata, niin noita jengejä pitää voittaa. Ei se ole sen kummempaa.

Mannisen mukaan jännittävä Åland-peli toimi jo hyvänä henkisenä harjoituksena.

– Tämä on hyvää treeniä. Näitä pelejähän tykkää pelata, kun on isot panokset, hän sanoi.