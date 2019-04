JyPKin B-juniorit aikovat kirkastaa hopean kullaksi – menestyksen edessä on yksi peikko

Mitalijuhlista on selkeästi kulunut jo puoli vuotta, sillä Vehkahallilla vatsat kurisevat. Jyväskylän Pallokerhon B-juniorien riemu ja onni ovat vaihtuneet kovaksi voitonnäläksi.

Joukkue jäi viime syksynä kitkerän lähelle, vain yhden sarjapisteen päähän suomenmestaruudesta. Suurseura HJK vei kirkkaimman pokaalin JyPKin ottaessa loistokkaan kauden päätteeksi hopeaa.

Syksy ja talvi ovat menneet karistellessa pettymystä hampaankoloista ja totutellessa uudistuneeseen ryhmään.

Vuonna 2000 syntyneet ovat siirtyneet eteenpäin urillaan ja 2003 syntyneet ovat nousseet tilalle. Paljon on muuttunut, vaikka joukkueen runko on pääosin sama.

– On pitänyt vähän aloittaa alusta, niin taktisesti kuin joukkuehengen kannalta. Olemme aika hyvin onnistuneet siinä, joukkueen lupaava laitalinkki Niia Salminen kertoo.

– Paineita on kyllä vähän enemmän kuin viime kaudella. Emme enää lähde mihinkään altavastaajina. Oletetaan, että meidän pitäisi olla se parempi joukkue, kapteeni Outi Salmijärvi lisää.

Vaihtopenkillä istuskelee rauhallinen mies, joka ei aseta tytöille paineita. Vaikka valmentaja Pasi Laaksonen kaitsi tytöt SM-hopealle, hän ei nimeä mitalitoiveita.

– Onhan meillä varmaan mahdollisuudet kaikkeen, mutta en valmentajana tulostavoitteita aseta. Annetaan tyttöjen hoitaa se puoli, Laaksonen toteaa.

Se kuuluu hänen tyyliinsä. Hän luottaa siihen, että valmentajan tehtävä on ohjata pelaajia punnitsemaan pelitilanteissa eri vaihtoehtoja.

Lahjakkaat nuoret ovat tästä kiitollisia.

– Hän luottaa siihen, että teemme omat päätöksemme, eikä hänen tarvitse huutaa meille, Salminen kuvailee.

– Meidän pitää kuitenkin olla tarpeeksi fiksuja tekemään päätökset, Salmijärvi tarkentaa.

Vastuuta voi myös hyvin antaa, sillä joukkueessa on paljon potentiaalia. Pelaajaringissä on lukuisia jalkapalloilijoita, joilla on maajoukkuekokemusta. Viimeisimpänä sitä on kerännyt Salminen, joka oli Suomen alle 17-vuotiaiden maajoukkueen mukana EM-jatkokarsinnoissa Itävallassa. Hän onnistui reissun päätöspelissä tekemään kaksi maalia Walesia vastaan.

Joukkuekaverit kehuvat Salmista luonnonlahjakkuudeksi. Kehitys viimeisen vuoden aikana on ollut valmentajan mukaan hurjaa.

– Niia on tänä vuonna päässyt treenaamaan pidempään. Niialla on ollut paljon loukkaantumisia. Pitkää puhdasta harjoittelujaksoa ei ole ollut, mikä näkyi viime kaudella pelaamisessa, Laaksonen arvioi.

– Nyt kun hän on saanut treenattua, juoksuvoima ja haastaminen on alkanut näkyä. Niia on varmasti vaikea pideltävä kenelle hyvänsä tällä kaudella.

Toisaalta pelaajarungon niskassa on paljon paineita, eikä loukkaantumisiin ole varaa pitkässä mestaruusjahdissa. Joukkueella on vähemmän pelaajia käytössään kuin viime vuonna.

Pelottavatko loukkaantumiset?

– Totta kai, Laaksonen sanoo hetken mietittyään.

– Mutta saamme sitten apua. Meillä on sinällään hyvä yhteistyö B16-joukkueen kanssa. Sieltä tulee tukea ja turvaa meille tarvittaessa.

Lisäksi usealla avainpelaajalla, kuten Alma Forsténilla ja Sara Taavitsaisella, on sopimukset JyPKin edustusjoukkueen kanssa. Kun nuoret saavat arvokasta kokemusta naisten peleistä, joukkue saattaa joutua tiukkaan tilanteeseen.

– Totta kai toiveemme on, että he pelaisivat meillä mahdollisimman paljon. Olemme menneet koko talven aika pienellä ringillä. Avauspelin valmistavissa harjoituksissa oli 11 kenttäpelaajaa, Laaksonen kertoo.

Luotto omiin on kuitenkin säilynyt kovana. Laaksosen mukaan nuorukaisten asenne on kohdallaan.

– Tytöt itse nimesivät tavoitteidenasettelussa, että heillä on hyvä joukkuehenki. Se näkyy siinä, että heillä on hurtti huumori mukana ja silti he tekevät tosissaan hommia. Näitä on kiva valmentaa.

Suurimman haasteen tullee jälleen kerran antamaan HJK. Myös viime kaudella kärkinelikkoon mahtunut FC Honka on vahva mitalikandidaatti.

Tuleva kesä ja syksy näyttävät, mihin tehty työ Jyväskylässä kantaa.