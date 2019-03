JyPK:n naiset yrittävät kammeta itsensä cupin välieriin

Jyväskyläläisellä jalkapallolla voi olla jo kaikkien huonojen uutisten jälkeen kevätkaudella aihetta riemuun. Jyväskylän Pallokerho nimittäin pelaa paikasta naisten Suomen Cupin puolivälieriin lauantaina 9. maaliskuuta. Jyväskylässä Vehkahallissa pelattavaan otteluun vastustajaksi saapuu TPS. Voittaja etenee cupin välieriin HJK:n pariksi.

JyPK voitti lohkovaiheessa KuPS:n 5–0 ja ONS:n 5–1, joten JJK:ssa viime kauteen pelaajauransa päättäneen päävalmentaja Mikko Mannisen suojatit ovat olleet varsin hyvässä vireessä alkukaudesta.

TPS:n viimeisin cup-ottelu on helmikuun alusta. Tuolloin se hävisi kotonaan Åland Unitedille 0–3. Paikan puolivälierään se varmisti kuitenkin aiemmin voittamalla helsinkiläisen PK-35:n 0–1.

Ottelutauko on venähtänyt JyPK:n osalta kolmeen viikkoon. Toisaalta TPS on ollut kilpailullisessa ottelussa viimeksi 2. helmikuuta. Lähtökohdat huomioon ottaen on ottelun alku kenties normaaliakin suuremmassa roolissa.

– Haasteet matsiin asettaa varmaan se tosiasia, että ei olla hetkeen pelattu. Pallollinen peli voi varsinkin alussa olla vähän hakusessa. Muuten ollaan menty koko ajan eteenpäin pelillisesti ja fyysisesti eli ihan hyvillä mielin lähdetään TPS:iä vastaan, päävalmentaja Manninen sanoo.

Katsojapaikkoja Vehkahallissa on noin 100.

JyPK aloittaa Naisten Liigan kautensa lauantaina 13. huhtikuuta Ilvestä vastaan.