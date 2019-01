JyWen kokoonpanossa koripallon 1B-divarissa nähty jo 19 eri pelimiestä – ”Jokainen viikko suunnitellaan erikseen”

Suomalaisen koripallon kolmannella sarjaportaalla, 1B-divarissa, pelaa tälläkin kaudella kaksi joukkuetta Keski-Suomesta eli Äänekosken Huima sekä Jyväskylän Weikot. JyWe pelaa vuoden 2019 ensimmäisen ottelunsa sunnuntai-iltapäivänä, kun vieraaksi Jyväskylän Monitoimitalolle saapuu Pussihukat Vantaalta.



Jyväskyläläisten syyskausi 1B-divisioonassa oli tuloksellisesti vaikea. Kauden avauksessa kaatui juuri Pussihukat, silloin vierasparketilla. Sen jälkeen seuraava voitto irtosikin vasta yhdeksännellä yrityksellä. Kaksi voittoa kaikkiaan 12 runkosarjaottelusta tarkoittaa, että JyWe löytyy tällä hetkellä sarjataulukon toiseksi viimeiseltä sijalta. Viimeisimmässä ottelussaan ennen joulutaukoa JyWe kärsi tappion Äänekosken Huimalle Keski-Suomen paikalliskohtaamisessa lukemin 84-72.



– Paremminkin olisi voinut sujua. Toisaalta pelaajat ovat yksilötasolla menneet eteenpäin. Meillä on lisäksi ollut hirveä määrä loukkaantumisia, joten emme ole aina saaneet riittävän tehokkaita treenejä aikaiseksi, harmittelee JyWen päävalmentaja Ensio Helimäki.



”Välillä kokoonnumme vain peleihin”



JyWe tekee läheistä yhteistyötä sarjaporrasta ylempänä pelaavan JBA:n sekä A-poikien SM-sarjassa pelaavan HoNsUn joukkueen kanssa. Yhteistyö mahdollistaa kehittyville nuorille paljon tasokkaita pelejä, mutta tuo omalta osaltaan isoja haasteita muun muassa harjoittelemiseen. JyWen kokoonpanossa onkin kuluvalla kaudella nähty peräti 19 eri pelaajaa.



– Aika moni joukkue vetää samalla setillä läpi kauden, kun taas me kokoonnumme välillä vain peleihin. Pelaajien kierrätys oli alun perinkin suunnitelmissa. Myös JBA:ta on vaivannut loukkaantumissuma, joten emme ole ylemmästä sarjasta saaneet niin paljoa vahvistuksia. 1B-divari on kuitenkin fyysinen miesten sarja, joten fyysisyydessä olemme välillä antaneet tasoitusta peluuttamalla paljon A-junioreita, Helimäki kertoo.



Noin kahdeksan pelaajan pelipaikka on vain JyWen riveissä. Loput mainitusta 19 pelaajan ryhmästä ovat pelanneet kauden aikana myös JBA:ssa tai HoNsUn nuorissa.



– Enemmänkin saisi olla pelimiehiä, jotka pelaavat vain JyWessä. Nyt homma pyörii käytännössä niin, että jokainen viikko suunnitellaan erikseen. Harvoin tietää ennen perjantaita, että ketkä viikonloppuna pelaavat JyWessä. Harjoituksia yhdistellään välillä HoNsUn A-nuorten kanssa ja välillä saamme apuja JBA:sta myös treeneihin, Helimäki kuvailee.



Vain yksi pelaaja on ollut kokoonpanossa jokaisessa JyWen runkosarjaottelussa. Hän on 24-vuotias SäyRi-kasvatti Sami Salmenkivi. Vähintään kymmenen ottelua JyWe-paidassa pelanneista paras pistemies on 18-vuotias Ville Virtaharju. 201-senttiä pitkä sentteri on esiintynyt 1B-divarin otteluissa 12,5 pisteen ottelukeskiarvolla. Virtaharju debytoi ennen joulua myös 1A-divarissa, kun hän pääsi kehiin kahdessa JBA:n ottelussa.



”Muutama päänahka otetaan”



Kuluva kausi on toistaiseksi sujunut JyWeltä viime kautta selkeästi heikommin. Silloin jyväskyläläiset päihittivät keskisuomalaisjoukkueiden vertailussa Huiman ja sijoittuivat runkosarjassa komeasti kuudenneksi. Voittoja kertyi selvästi tappioita enemmän. Lopulta tie tyssäsi puolivälierissä Munkkiniemen Kisapoikia vastaan. Viime kaudella tehopelaajina häärivät ulkomaalaisvahvistukset Winslo Barry Jr. ja kokenut sotaratsu Glenn Stokes, mutta tällä kaudella JyWe on pelannut täysin kotimaisin voimin.



– Loppukauden tavoite on sarjapaikan säilyttäminen. Tänään on todella tärkeä ottelu PuHua vastaan, mutta eiköhän me muutama muukin päänahka oteta, Helimäki luottaa.



– Jos sarjapaikka vaikuttaa olevan tiukassa, niin onhan se mahdollista, että joku ulkomaalaisvahvistus vielä hankitaan. En kuitenkaan näe sitä kovin kehittävänä omille nuorille, jos riveissä on jenkkivahvistus, joka tekee puolet pisteistä, Helimäki toteaa jättäen takaoven auki vahvistuksille.



Helimäki itse on pitkän linjan koripallovalmentaja, joka liittyi JyWen rinkiin ensimmäisen kerran jo 1979 muutettuaan Jyväskylään opintojen perässä. Hän on toiminut muun muassa apuvalmentajana Suomen miesten maajoukkueessa ja valmentanut HoNsUn miehet kahdesti SM-hopeaan, 1989 ja 1991.



Helimäki uskoo, että tulevaisuudessa jyväskyläläisessä koripallossa siirrytään yhä vahvemmin yhteistyön suuntaan.



– En usko, että kannattaa pitää esimerkiksi montaa seuraa, joilla on juniorituotantoa. Luulen, että joskus tulevaisuudessa tehdään hommia yhteisesti JBA-nimen alla, Helimäki arvioi.