Jyllätyksen yllätys Toto75:ssä

Tampereen Teivon Toto75-raveissa nähtiin lauantaina useita jännittäviä kiritaistoja. Jyllätys rutisti kärkeen maalisuoralla mutta sai uhkaajakseen kaukaa ulkorataa kirineen Kukan Tutun. Maalikamerankuvan tutkimisen jälkeen kävi ilmi, että Jyllätys oli niukasti ensimmäisenä maalilinjalla.

– Voitto ei niinkään vaan yllätys oli se, että päästiin noin hyvin matkaan, tuumasi Juha-Pekka Ahonen, joka ohjasti Jyllätystä.

– Vahvuus on tämän valtti. Aika tiukille meni, mutta Jyllätys jäi odottelemaan eikä ollut väsynyt, jatkoi Ahonen.

Heidi Ahonen omistaa kahdeksanvuotiaan ruunan yhdessä Sanna Pulkkisen kanssa. Heidi Ahonen myös valmentaa. Hänellä ja ohjastajalla on sama sukunimi, mutta he eivät ole sukua toisilleen.

Shadow Of Brisbane näytti jälleen voitontahtonsa. Olli Koivunen kiritti Harri-isän valmennettavan neljännestä parista ulkoa niukasti mutta varmasti ensimmäiseksi. Shadow Of Brisbane on Jyllätyksen tavoin kahdeksanvuotias ruuna.

– Kärki piti tasaista vauhtia eikä liian lujaa, mitä olisi toivottu. Ihan sopivaa meille kuitenkin. Kiriin lähdössä Shadow Of Brisbanella ei ollut kunnon vetoa. Hienosti se silti taas tsemppasi. Ruunalla ei ollut paras päivä, mutta se on oppinut voittamisen taidon, kertoi Olli Koivunen.

Toto75 sujui yllättäjien ja suosikkien vuorotellessa. Ensin mainittuihin lukeutui Raineri Puikkosen Virin Vihtori, joka sekin on kahdeksanvuotias ravuri. Matkalla se lymyili keskijoukossa sisällä ja ilmestyi ulkoratoja pitkin tasaiseen voittokamppailuun.

Täpärälle meni myös hieman yllättäneen Sakarinin ykkössija, sillä eroa Puhti-Veikkoon oli todella vähän. Timo Korvenheimo valmentaa Sakarinia, kuten myös kakkoskohdetta hallinnutta Cyrius d’Arianea. Se kuului pelisuosikkeihin samoin kuin Toto75-lähtönsä voittaneet Beat Of Love ja Wilhelm Nash.