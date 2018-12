JyväsLentikselle elintärkeä voitto jumbo-Riennosta

JyväsLentiksen miehet nousivat sunnuntaina hävityn avauserän jälkeen erittäin tärkeään voittoon miesten ykkössarjan jumbona jatkavasta Aitolahden Riennosta. Pisteet Viitaniemessä pelatusta ottelusta jäivät lopulta Jyväskylään erin 3–1 (18–25, 25–18, 25–21, 25–20).

Täysi kolmen pisteen voitto oli JyLelle vasta kauden toinen. 15 ottelusta 12 pistettä kerännyt joukkue on sarjataulukossa kymmenentenä eli neljänneksi viimeisenä.

Riento-ottelussa JyLen tehokkaimmat olivat 18 pistettä tehnyt Timo Vaittinen ja joukkueen parhaana palkittu, 16 pistettä paukuttanut Tino Vuori.

– Pudotuspelejä ajatellen lähes elintärkeä voitto! Ensimmäisen erän haparoinnin jälkeen pystyttiin kuitenkin osoittamaan joukkueiden tasoero. Timo Vaittinen ja Tino Vuori olivat tosi vahvoja hyökkäyspelissä. Syksy olisi voinut mennä paremmin, mutta mahdollisuudet on pudotuspeleihin on edelleen hyvät. Voitolla on hyvä lähteä joulutauolle, kommentoi joukkueen kapteeni Jaakko Aninko.