JyväsLentiksen naisten tavoite koventunut kauden mittaan – Suurin murhe hakkuri Heta Rissasen loukkaantuminen

JyväsLentiksen naiset hakevat asemia lentopallon 1-sarjassa, kun runkosarjaa on pelaamatta neljä kierrosta.



Kokonaistilastoja katsottaessa JyLen naisten kausi on ollut ailahtelevainen. Kausi lähti käyntiin neljällä perättäisellä tappiolla. Sen jälkeen joukkue kuitenkin pelasi upeasti, sillä seuraavassa 13 ottelussaan JyLe kärsi vain yhden tappion.



– Ensimmäisissä otteluissa ongelmat olivat vastaanotossa. Siihen panostettiin harjoittelussa ja sitä myöten peli parani tosi paljon. Liberona pelaava Emilia Joensalo on kehittynyt kauden mittaan todella paljon. Kun vastaanotto saatiin toimimaan, päästiin hyödyntämään esimerkiksi Kaisa Nymanin vahvuuksia, kertoo JyLen päävalmentaja Tuulevi Piesanen.



Kolme edellistä otteluaan, kaikki vieraskentillä, JyLe on hävinnyt.



– Suurin murhe on ollut meidän parhaan pisteentekijän eli Heta Rissasen loukkaantuminen. Häneltä murtui harjoituksissa kämmenluu. Lisäksi joukkueessa kiersi flunssa-aalto, Piesanen harmittelee.



Nyt JyLe on opetellut tulemaan toimeen ilman ykköshakkuriaan. Lohduton tilanne ei missään nimessä päävalmentajan mukaan ole.



– Esimerkiksi sarjakärki LP Viesti Akatemiaa vastaan pelasimme ilman Hetaa yllättävänkin tasaisen ottelun ja johdimme kahta erää, vaikka lopulta hävisimme. Nyt olemme päässeet harjoittelemaan uusilla pelipaikoilla ja hakemaan uusia systeemejä, Piesanen pohtii.



Vaikka JyLen kautta voisi kuvailla ailahtelevaksi, on joukkue tavoitteisiinsa nähden mukavassa vauhdissa. Ennen tulevan viikonlopun kotiotteluaan JyLe on sijalla seitsemän. Keskikasti sarjassa on kuitenkin äärimmäisen tasainen; sijaan kolme jyväskyläläisillä on matkaa vain neljä pistettä.



– Alun perin, ennen kauden alkua, meidän tavoitteemme oli päästä playoff-peleihin eli kahdeksan joukkoon. Nyt tavoite on kuitenkin siellä runkosarjan neljän parhaan joukossa, mihin meillä on vielä erittäin hyvät mahdollisuudet. Toki seuraavat kaksi ottelua täytyy ehdottomasti voittaa, Piesanen kertoo.



Mitä ylemmäs JyLe onnistuisi runkosarjassa vielä sijoitustaan nostamaan, sitä helpomman vastustajan se lähtökohtaisesti pudotuspeleissä saisi. Mitalipelitkin lienevät täysin realismia, mikäli naiset parhaalle tasolleen yltävät.



– Kenet tahansa voi tässä sarjassa voittaa ja toisaalta kenellä tahansa hävitä. Tämän kauden 1-sarja on tasainen ja laadukas, Piesanen tiivistää.



Lauantaina JyLen naiset pääsevät pelaamaan kotiottelun kuukauden tauon jälkeen. Vieraaksi saapuu sarjassa kolmanneksi viimeisenä oleva LP-Vampula. Ennen naisten ottelua JyLen miehet pelaavat samassa salissa miesten 1-sarjan ottelun. Siihen vieraaksi saapuu Maaningan Mahti.



*Miesten lentopallon 1-sarjaa Gradia Jyväskylän salissa Viitaniemessä: JyLe – Mahti lauantaina 23.2. klo 15:00.

*Naisten lentopallon 1-sarjaa Gradia Jyväskylän salissa Viitaniemessä: JyLe – LP-Vampula lauantaina 23.2 klo 17:30.