JyväsLentis-valmentaja joutui yllättäen kentälle passarin varavaravaramiehen varamiehenä – Suomen Cup aiheutti erikoisen kalenterihärdellin, joka vei ykköspassarin

JyväsLentis lähti kovasta passaripulasta vierasotteluun TuTo Volleyta vastaan miesten Ykkössarjassa. Kärkipassari Matti Pöntinen oli poissa työesteen, Jaakko Siika-aho ja Joni Mollerus loukkaantumisten ja Pyry Puronaho kipeänä olemisen vuoksi. Korvaajaksi joutui nousemaan valmennusjohdon Jarno Huupponen.

Beach volley -pelejä kesäisin kiertävän Huupposen vastuu sisäkentillä on jäänyt valmentajaroolin vuoksi vähäiseksi.

– Viime kaudella pelasin muutaman pallon. Sitä edellisellä yhden kokonaisen pelin. Sitä edeltävä kausi taas oli ensimmäinen pelaaja–valmentajakausi, jolloin pelasin noin puolet peleistä, Huupponen taustoittaa.

Joitakin kosketuksia palloon on kuitenkin joukkueen mukana tullut. Silloin tällöin JyLe on tarvinnut kuusikkoharjoituksiin ylimääräistä passaria.

– Syksyn ja talven mittaan olen aina sillion tällöin treenannut mukana, jos on ollut koko valmennuskolmikko paikalla. Jonkinlainen "tatsi" siis on, mutta pelitilanne on ihan eri kuin treenit, Huupponen heittää naureskellen.

Passarisotkuun nähden tappiollinen 3–0 (25–16, 26–24, 25–20) oli jo melko tyydyttävä tulos.

– Saimme kolmeen erään kymmenen torjuntapistettä, ja se on meille hyvä määrä. Pekkalan Jonne otti uskomattoman määrän puolustuksia. Olosuhteisiin nähden pelasimme ihan hyvän pelin, vaikka 3–0-tappion jälkeen on typerää näin sanoa, Huupponen avasi.

Huupposenkin pelistä löytyi hyvää, vaikka pääasiassa tuntuma oli muita pelaajia heikompi.

– Passipelin pyörittämisessä oli pientä epävarmuutta. Puolustuspelaaminen tuntui kuitenkin ihan hyvältä.

Toisessa erässä Huupponen siirtyi sivuun, ja lähinnä junioriaikoinaan passarina pelannut Jani Liski otti vastuun pelipaikalla.

Ensi viikolla JyLe taistelee sarjapisteistä VaLePaa vastaan. Lähtökohtien pitäisi olla paremmat, kun ykköspassari Pöntinen vahvistaa jälleen rivejä. Hänen olisi pitänyt olla jo nyt mukana, mutta taustalla oli erikoinen kalenterisotku.

– Siinä sattui sekaannus Pöntisen työvuorojen kanssa. Pelin ajankohtaa oli veivattu Suomen Cupin finaalien takia paljon. Hän oli missannut viimeisen vaihdon, eikä enää ollut mahdollista vaihtaa päivää vapaaksi, Huupponen avaa.

Ensi viikolla Huupponen voi siis keskittyä valmentamiseen.

– Ellei viikolla tapahdu mitään ihmeellistä, rivien pitäisi olla täysin kasassa viikonloppuna.

VaLePa-peli onkin loukkaantumisista kärsineelle jyväskyläläisjoukkueelle elintärkeä, sillä JyväsLentis on 13 sarjapisteellään sarjan 11. Vain kahdeksan parasta pääsee pudotuspeleihin.

JyLellä on Nurmon Jymyn pitämään kahdeksanteen paikkaan neljä pistettä eroa. Runkosarjapelejä jyväskyläläisillä on jäljellä enää viisi. Niistäkin neljä on kärkikuusikon joukkueita vastaan.