Jyväskiepissä monipuolinen lajivalikoima jo 21. kerran – ”Tarjotaan omaan harjoitteluun mukavia tavoitteita”

Perinteikäs jyväskyläläinen urheiluseura KENSU järjestää tänäkin vuonna mielenkiintoisen kilpailukiertueen, joka kulkee nimellä Jyväskieppi. Kyseinen tapahtuma on järjestetty aiemmin jo 20 kertaa.



– Parhaimmillaan valikoimassa oli enemmänkin lajeja ja kilpailijoita toistasataa. Sitten oli hieman taantumaa. Nyt tapahtuma osoittaa taas elpymisen merkkejä. Lajeja on vähennetty kuuteen ja hieman helpotettu matkoja, KENSU Ry:n puheenjohtaja Keijo Ilmavirta tuumii.



Tiivistettynä Jyväskieppi koostuu kuudesta eri urheilulajin kilpailusta, joista kerätään pisteitä kokonaiskilpailuun. Ensimmäinen laji, hiihto, järjestettiin 13. tammikuuta. Tämän viikon lauantaina on edessä toinen laji, kun Vesangan retkiluisteluradalla kisataan retkiluistelussa. Myöhemmin helmikuussa kisataan Viitaniemessä pikaluistelun merkeissä.



Muut kolme lajia ovatkin sitten kevään ja kesän aikana järjestettävät suunnistus, pyöräily ja maastojuoksu.



Jyväskiepin järjestelyistä vastaa Vesa Ilvessuo. Hän kertoo, että Jyväskiepillä on pari pohjimmaista tavoitetta.



– Jyväskieppi on Kalevan Kierroksen miniversio. Jyväskieppi tarjoaa seuramme jäsenille ja muille kuntoilijoille mahdollisuuden valmistautua Kalevan Kierrokseen, jossa voi itseään sitten haastaa kovemmin.



Kalevan Kierros on kuuden eri kestävyyslajin kunto- ja kilpaurheilutapahtuma, jonka lajit järjestetään eri puolilla Suomea vuoden aikana. Kalevan Kierroksella esimerkiksi hiihtomatka on tänä vuonna 50 kilometriä, kun se Jyväskiepissä oli 20 kilometriä.



– Toinen tärkeä lähtökohta on tarjota mahdollisuuksia ja kannustaa ihmisiä monipuoliseen kuntoliikuntaan. Jyväskiepin kilpailut ovat hyviä peruskuntolajeja. Tarkoitus ei ole niinkään motivoida totiseen kilpailuun, vaan tarjota kunkin omaan harjoitteluun mukavia tavoitteita, Ilvessuo esittelee.



– Tämän takia soutu on jätetty valikoimasta pois, sillä harvallahan löytyy siihen välineitä. Lauantaina retkiluisteluun ja myöhemmin pikaluisteluun KENSU lainaa välineitä, jos ei kotoa sopivia luistimia löydy, Ilvessuo jatkaa.



Kuntoilijat voivat haastaa itseään myös yksittäisissä lajeissa; kaikkia Jyväskiepin lajeja ei suinkaan tarvitse käydä läpi. Toki silloin kokonaiskilpailun pisteissä kilvoittelu hankaloituu.



Jyväskiepillä kisataan miesten ja naisten yleisessä sarjassa, yli 50-vuotiaiden sarjoissa sekä joukkuesarjassa. Osallistujamäärä on viime vuosina pyörinyt 30 kuntoilijan tienoilla. Lauantaina kisataan siis Jyväskiepin toinen etappi, kymmenen kilometrin retkiluistelu.



– Jää Vesankajärvellä on tuottanut työtä, mutta nyt näyttäisi siltä, että siellä pystytään kilpailemaan. Jos sattuu satamaan niin paljon lunta, ettei luonnonolosuhteissa pystytä kisaamaan, sitten siirrytään Viitaniemen tekojäälle, Ilvessuo kertoo.