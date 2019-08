Jyväskylän Kenttäurheilijat, Suomen Urheiluliitto, Schildtin urheilulukio ja Jyväskylän Urheiluakatemia palkkaavat yhteistyössä kolme yleisurheilun ammattivalmentajaa Jyväskylään. Kahdeksantoista hakijan joukosta tehtäviin valittiin Vesa Rantanen, Harri Leivonen ja Antti Mero jr. Kaikkien työnantajaksi merkitään JKU, ja koko kolmikko aloittaa kaksivuotisen työurakkansa lokakuun alussa.

Meron vastuualueena ovat erityisesti pika- ja aitajuoksu, Rantanen keskittyy pitkälti hyppylajeihin, Leivonen taas yrittää nostaa jyväskyläläisen keihäänheiton tasoa.

Rantasen, Leivosen ja Meron työstä suuri osa on päivittäisvalmennusta ja erityisesti lukioikäisten urheilijoiden valmentamista. Vähintään puolet kokonaistyöajasta on oman valmennusryhmän valmentamista. Jokaisen valmentajan ryhmässä on sekä urheilulukiolaisia ja ylemmän koulutusasteen opiskelijoita.

– Palkkaus tuo valmentajille aikaa keskittyä valmennukseen. Valmennukseen panostaminen tukee yhdessä JKU:n Verso-tiimin kanssa parhaalla tavalla ydintavoitettamme eli huippu-urheilussa menestymistä, JKU:n valmennuspäällikkö Jarkko Finni kehuu tiedotteessa.

Aiemmin JKU:n nuorisovalmennuspäällikkönä toimineen Meron työ on päätoiminen. Rantanen aloittaa lähes päätoimisena, mutta jatkaa samalla projektityötään Jyväskylän yliopistolla vuoden loppuun. Näillä näkymin hänen työnsä muuttuu päätoimiseksi vuoden 2020 alussa. Leivonen on puolipäiväinen valmentaja ja tekee toisen työpuolikkaansa leipätyönsä hieronnan ja fysioterapian parissa.

Neljän organisaation yhteistyön vuoksi SUL:n Jyväskylän valmennuskeskuksen koordinaatiovastuu siirtyy samalla JKU:lle.

– Tämä on iso ja tärkeä askel Jyväskylän yleisurheilukeskuksen ja valmennuksen ammattimaisuuden tiellä. Tämä on myös liitolta merkittävä satsaus, jolla keskusstrategiamme nytkähtää ison loikan eteenpäin, SUL:n valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola sanoo.