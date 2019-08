Jyväskylään uusi enduroharjoittelurata – valitukset hylättiin

Keski-Suomen moottorikerho ry on solmimassa uuden vuokrasopimuksen Jyväskylän kaupungin kanssa ajoharjoitteluradan alueesta Valkeamäessä. Alueelle alettiin hankkia luvallista harjoittelupaikkaa jo 2014, mutta hanke pysähtyi maastoliikenneluvasta tehtyihin valituksiin. Valitukset hylättiin sekä hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa, mutta aluetta ei otettu käyttöön, koska vuokra-aika päättyi oikeuskäsittelyn aikana.

Uusi vuokrasopimus tehdään viideksi vuodeksi 1.1.2020 alkaen 500 euron vuosivuokralla.

Keski-Suomen moottorikerho on perustettu vuonna 1935 ja sillä on viitisensataa jäsentä, joista nuorten osuus on noin viidennes. Enduro on moottoripyörien luotettavuusajoa, jossa kuljettajat taituroivat mitä erilaisimmissa maastoissa tiukan minuuttiaikataulun mukaan.