Opiskelevia urheilijoita tukeva Jyväskylän Urheiluakatemia on viime vuosina kasvattanut kokoaan ja suosiotaan ennenäkemättömästi. Tällä hetkellä akatemian palveluita käyttää noin 1150 nuorta urheilijaa, kun kymmenen vuotta sitten urheilijoiden määrä oli vain noin 130.

Jyväskylän Urheiluakatemian akatemiakoordinaattori Aki Karjalainen kertoo, että kasvu on syntynyt pitkäjänteisen työn tuloksena. Akatemia alkoi kuunnella lajien edustajia enemmän, ja nyt toiminta on suurempaa kuin koskaan.

Vielä viisi vuotta sitten näytti pahasti siltä, että Jyväskylä oli jäämässä kehityksessä muiden kaupunkien kelkasta. Muualla urheilijoiden tukemista kehitettiin voimakkaammin. Jyväskylän Urheiluakatemia tarttui toimeen nopeasti.

– Kävimme lajikohtaisesti seurojen kanssa läpi, mitä tarpeita missäkin on ja miten voisimme tehdä tätä paremmin, Karjalainen sanoo.

Perusteellisen selvityksen tuloksena parannettavaa löytyi. Nykyään esimerkiksi jääkiekkoilijat käyvät säännöllisesti testeissä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksella (Kihu), ja urheilulääkärit kiertävät akatemiaurheilijoiden harjoituksissa säännöllisesti.

– Siinä vaiheessa, kun on pienikin kipu jossain, urheilija voi kysyä heti lääkäriltä neuvoa. Ei tarvitse odottaa paria viikkoa siihen asti, että ei pysty tekemään enää yhtään mitään, Karjalainen kertoo.

Karjalainen tiivistää Urheiluakatemian perustehtävät kahteen. Akatemia haluaa toisaalta helpottaa opiskelun ja urheilun yhdistämistä, ja toisaalta olla mukana luomassa nuorten urheilijoiden urapolkua huipulle saakka.

Karjalaisen mukaan yli 90 prosenttia akatemiaurheilijoista on opiskelijoita. Loput ovat ammattiurheilijoita tai suorittavat esimerkiksi varusmiespalvelua.

Akatemia haluaa vahvistaa sitä ajatusta, että Jyväskylästä ei tarvitse muuttaa pois huippu-urheilun perässä.

­– Iso tavoite on, että tämä olisi urheilijoille Pohjoismaiden paras paikka asua, opiskella ja harjoitella huipputason olosuhteissa, Karjalainen sanoo.

Konkreettista hyötyä akatemian toiminnasta on saanut esimerkiksi maajoukkuetason kumparelaskija Olli Penttala. Hänen polvensa eturistiside meni poikki lokakuussa, ja joulukuussa leikattua polvea on kuntoutettu koko kevät.

Urheiluakatemia toi yhteen urheilijan sekä akatemian ja Kihun palkkalistoilla olevan fysioterapeutin Juuso Sillanpään.

– Ihan korvaamaton apu tämä on. Ilman akatemiaa olisin varmaan vielä puoli vuotta ilman laskemista, Penttala sanoo.

Fysioterapeutit ovat yksi esimerkki niistä lukuisista tukipalveluista, joita tarjoamalla Urheiluakatemia tuo seurojen perustoimintaa lähemmäs huippu-urheilua.

Urheiluakatemian ytimessä on yhteistyö. Kun toiminta oli vielä alkutekijöissään 2000-luvun alussa, suhtautuivat esimerkiksi Olympiakomitea ja urheilun lajiliitot akatemioihin jopa epäilevästi.

Lähes 20 vuoden aikana akatemia on kuitenkin ottanut paikkansa, ja myös opiskelun ja urheilun yhdistämisen arvo nähdään Karjalaisen mukaan nyt paremmin.

– Asenteet ovat muuttuneet paremmiksi vielä erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana.

Akatemian vahvuus on nimenomaan sen paikallisuus.

Kumparelaskun päävalmentaja Eemeli Kallas on kokenut yhteistyön hyväksi. Ongelmatkin ovat melko positiivisia.

– Kun esimerkiksi telinesalissa on paljon urheilijoita, niin täytyy se oma rako löytää. Tilat ovat paljon käytössä, Kallas sanoo.

Vaikka suuri keskittyminen on huippu-urheilussa, haluaa Karjalainen pitää jalat maassa.

– Kaikista ei tarvitse tulla urheilijoita tai huippu-urheilijoita. Jos huonoin, mitä voi tapahtua, on että he ovat hoitaneet koulunsa hyvin ja olleet liikunnallisesti aktiivisia, niin se on jo aika hyvä tulos.