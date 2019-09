Jyväskyläläinen Juhani Lehtimäki johtaa arkisin 300 oppilaan koulua ja viikonloppuisin Suomen parasta pesäpallojoukkuetta – "Näillä töillä on paljon yhteistä"

Joensuun Maila nappasi viime sunnuntaina ensimmäisen kiinnityksen pesäpallon Suomen mestaruuteen, kun se kaatoi Sotkamon Jymyn lähes näytöstyyliin 2–0-numeroin. Mestaruutta puolustava JoMa ei ole hävinnyt vielä ainuttakaan ottelua Superpesiksen pudotuspeleissä. Pelinjohtajan viuhkaa on tämän kauden ajan heilutellut voitokkaasti jyväskyläläinen Juhani Lehtimäki, 38, joka päättää uransa finaalisarjaan.

– Tein lopettamispäätöksen, kun työhommat vaihtuivat ja mulla on perheessä kolme lasta. Haluan heihinkin panostaa. Kesät olemme koko perhe asuneet Joensuussa, mutta syksyisin ja talvisin matka sinne on turhan kuormittava, Lehtimäki perustelee.

Lehtimäki aloitti lukuvuoden alussa toisenlaisen johtotehtävän, sillä hänet valittiin keväällä Kypärämäen koulun rehtoriksi. Syyskuun ajan Lehtimäen urheilu-ura ja työura yhdistyvät siis varsin poikkeuksellisella tavalla. Arkisin hän johtaa 300 oppilaan koulua ja viikonloppuisin Suomen ja samalla maailman parasta pesäpallojoukkuetta.

– Esimiestyötähän molemmat ovat. Koen, että olen saanut esimiestehtäviin paljon osaamista urheilumaailmasta. Siellä ne tunteet ja paineet ovat niin vahvasti läsnä. Näillä töillä on siinä mielessä tosi paljon yhteistä. Isoa joukkoa ihmisiä sitoutetaan ja kummassakin hommassa johtoajatus esimiehelle on muiden palveleminen. Yritän luoda mahdollisimman hyvät edellytykset onnistumiseen, olipa kyseessä sitten opettaja tai pesäpalloilija, Lehtimäki pohdiskelee.

Matka nykyiseen tilanteeseen alkoi jo parikymmentä vuotta sitten. Kauhajoelta kotoisin oleva Lehtimäki muutti vuonna 2000 Jyväskylään opiskelemaan luokanopettajaksi. Opettajan töitä hän on tehnyt vuodesta 2005 lähtien. Pesäpallo on ollut mukana kuvioissa aina. Pelaajana Lehtimäki tahkosi pari kautta Superia Joensuussa ja Jyväskylässä, mutta pidemmän uran hän on tehnyt valmennustehtävissä. Jyväskylässä hän toimi pitkään Kirin pelinjohtajana ja valmentajana ennen kuin seuran talousvaikeudet koituivat joukkueen kohtaloksi. Joensuuhun Lehtimäki siirtyi kakkospelinjohtajaksi vuonna 2017.

– Joensuussa homma lähti hyvin liikkeelle yhdessä Pennasen Petrin (pelinjohtaja) kanssa. Saatiin joukkue menemään eteenpäin. Ekana vuonna voitettiin runkosarja ja saatiin pronssia. Viime vuonna voitettiin mestaruus ja silloin tein sopparin tästä vuodesta, kuluvan kauden ajan JoMan ykköspelinjohtajana toiminut Lehtimäki kertaa.

Nyt edessä on hänen uransa viimeinen finaalisarja. Seuraava kiinnitys mestaruuteen on tarjolla tulevana lauantaina Joensuussa.

– Me etsimme ja löydämme yhdessä sellaisia pieniä asioita, joihin keskitymme ja joita kehitämme. Sillä otteella olemme saaneet heinäkuun alusta lähtien peliä koko ajan eteenpäin. Mutta emme mene yhtään asioiden edelle, vaan pysymme hetkessä. Silleesti kun toimimme, niin homma menee täydellisesti.

Lehtimäki ei ole vielä ehtinyt kokea haikeutta päättyvästä urasta hektisen arjen keskellä.

– Voi olla joissain hetkissä häivähdyksiä, mutta tämä on sellaista aikaa, että ajatukset ovat vahvasti kiinni siinä jutussa mikä on juuri meneillään. Kyllä se haikeuskin tulee sitten eteen, kun on tullakseen, Lehtimäki aprikoi.

Pesäpallon parissa hän aikoo silti pysyä tavalla tai toisella, eikä ajatus paluusta huipulle ole täysin mahdoton, sitten joskus.

– Olen jo ollut lasten pesäpallotoiminnassa mukana oman pojan harrastamisen kautta. Kyllä toiveissa on, että lapset ansaitsevat ainakin yhden kesän, jolloin tehdään sellaista mitä oikeasti kuuluukin lasten kanssa tehdä. Niitä kesiä ei ole vielä ollut, kolmen lapsen isä myöntää.