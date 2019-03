Jyväskyläläinen Masi Sarpola, 20, teki viime kesänä kovan päätöksen – nuoren tennisammattilaisen elämä ei ole maila kädessä tanssimista

Ensi viikonloppuna Jyväskylässä nähdään harvinaista tennisherkkua. Killerin hallissa pelataan Finnish Tourin osakilpailu, ja paikalla on suomalainen tenniskerma pelaamassa 2 000 euron voittopalkinnosta.

– Jyväskylässä ei oikeastaan ole ollut tämäntasoista turnausta aiemmin. Nyt Suomen parhaat ovat paikalla, Jyväskylän Tennisseuran nuori tähtipelaaja Masi Sarpola myhäilee.

– Tämä on todella iso satsaus JTS:ltä. Yleensähän täällä ei edes ole kisoja, joihin voisin nykyisin osallistua. Jos onkin sarja A-luokan pelaajille, niin sitten ei ole osallistujia riittävästi, Sarpola korostaa.

20-vuotias JTS-pelaaja on yksi kotiturnauksensa suosikeista, mutta ykkössuosikin viittaa Sarpolalle ei anneta.

– Näillä näkymin olen vitossijoitettu. Heliövaaran Harri on ykkössijoitettu. Mä lähden tavoittelemaan finaalipaikkaa. Olin viimeksikin finaalissa, kun pelasin Finnish Touria, Sarpola muistuttaa.

Huippupäivänään Sarpola pystyy haastamaan myös 29-vuotiaan Heliövaaran.

– On siinä yllätysmomentti olemassa, vaikka Harri suosikki onkin.

Sarpola teki viime keväänä kovan päätöksen. Tennislupaus muutti Helsinkiin ja ryhtyi ammattilaiseksi.

– Ihan hauskaahan se on ollut. Ei tarvitse tehdä muuta kuin käydä treeneissä, syödä ja nukkua. No, on tässä keväällä vielä ollut vähän kouluhommia. Toivottavasti kirjoitukset menivät sillä tavalla, että lakki tulee päähän.

Ammattilaisarki kuulostaa siis leppoisalta. Sitähän se ei todellisuudessa ole. Sen myöntää Sarpolakin, jolla vuosi ei ole ollut pelkkää tanssia tennismaila kädessä.

– Odotin, että olisi ollut vähän vapaampaa. Nyt aikatauluttaminen on aika vaikeaa, ja on vaikea sopia mitään esimerkiksi kavereiden kanssa, Sarpola selvittää.

Aikataulutusongelma tulee siitä, että JTS:n lupaus ei vielä ole noussut riittävän kovalle tasolle. Tenniksessä järjestelmä on luotu sellaiseksi, että ensin pitää menestyä, jotta voi menestyä myös jatkossa. Näin Sarpola joutuu jatkuvasti kyttäämään, mistä löytyisi kisa, johon hänen ITF-rankingillaan (1 565.) pääsee mukaan.

– Nyt on nihkeää päästä kisoihin mukaan. En pääse oikein edes pienempiin kisoihin. Pitää vain odottaa, että pääsee sisään ja sitten on onnistuttava. Nykyisessä järjestelmässä onneksi jo karsintapeleistä saa pisteitä. Se auttaa aavistuksen, yhden vanhan järjestelmän ATP-pisteen viime syksynä saalistanut Sarpola selvittää.

– Tänä vuonna on tavoitteena vakiinnuttaa paikkaa, että pääsee jatkossa kisoihin paremmin. Se vaatii 1–2 onnistumista. Se kuulostaa helpolta, mutta ei se sitä ole.

Onnistuminen ei tässä tapauksessa tarkoita turnausvoittoja, vaan jo muutamalla voitolla Sarpola pääsisi eteenpäin. Jokainen voitto vaatii kuitenkin huippupelin, sillä tenniksessä yrittäjiä riittää.

– Sitten esimerkiksi jo Harri (Heliövaara, ATP 376. ja ITF 169.) pääsee käytännössä mukaan kaikkiin kisoihin, joihin haluaa, Sarpola mainitsee.

Nuori JTS-pelaaja kokee, että hän on mennyt pelaajana eteenpäin ensimmäisen ammattilaisvuotensa aikana.

– Varmuutta ja tasaisuutta on tullut lisää. Kisoihin en ole vielä saanut ladattua ihan parasta esiin mutta kuin Suomessa pelatuissa turnauksissa. Ulkomailla on ollut hankalampaa ja se johtuu ehkä ainakin osaksi rutiinin puutteesta.

Treeneissä Sarpola on saanut haistella tuulia huipputenniksestä, sillä komean ammattilaisuransa jo lopettanut Jarkko Nieminen kuuluu jyväskyläläisen harjoitusvastustajiin.

– En silloin aikanaan niin paljon Jarkon uraa seurannut, mutta myöhemmin olen ymmärtänyt, kuinka kovasta pelaajasta oli kyse, Sarpola kertoo.

Sarpola vahvistaa myös, että Nieminen on eläkeläisenäkin erinomainen pelaaja.

– Pallo tulee yhä Jarkolta kovaa ja tarkasti takaisin. Mutta eihän se aina hauskalta tunnu hävitä seniorille.

Sarpola pelaa kansainvälisiä pelejä ja treenaa Helsingissä, mutta keskisuomalaisuus nuoressa miehessä kuulemma pysyy.

– Mä olen aina vähän maalaisjuntti. Ja kyllä tuolla Helsingissä tulee kuittia, jos puhuu vähän eri tavalla kuin he, Sarpola naurahtaa.

Ensi viikonloppuna Sarpolan otteita voi siis ihailla Killerillä. Kotiturnauksella on lupaavalle pelaajalle erityismerkitys.

– Samoin myös tutuille katsojille, jotka näkevät, olenko kehittynyt. Ja myös sponsorit pääsevät näkemään, millaiseen pelaajaan ovat satsanneet.

Killerin turnauksessa miesten sarja kerää laajemman osanoton, mutta myös naisten peleissä lyödään tosissaan.

– JTS:n omista tytöistäkin ainakin Kuusiston Emma on mukana, Sarpola vihjaa.