Jyväskyläläinen Miska Leikman, 13, iski kuin pyörremyrksy Tarmo Uusivirran muistokisoissa: "Liika lihas on nyrkkeilyssä tiellä"

Voisiko vasta 13-vuotias Miska Leikman olla seuraava jyväskyläläinen Tarmo "Tare" Uusivirran menestysperinteiden jatkaja kivikovassa ammattinyrkkeilymaailmassa?

Ei mahdoton ajatus, jos asiaa kysyy Miskalta itseltään.

– Tästä olisi kiva ammatti saada. Olisi kiva nousta joskus ammattilaiskehään.

Vaajakoskella asuva Leikman edustaa traagisesti liki 20 vuotta sitten edesmenneen Taren tavoin Jyväskylän Työväen Nyrkkeilijöitä.

– Tiedän, että Tarmo on ollut yksi meidän seuran parhaita nyrkkeilijöitä, ollut muille hyvä treenikaveri ja valmentanut Matti Toikkasta. Olen kuullut, että hän oli hyvä tyyppi.

Leikman nousi lauantai-iltana kehään Toikkasen Jyväskylän monitoimitalolle organisoimissa Tarmo Uusivirran muistokilpailuissa. Esiintyminen jäi kovin lyhyeksi, sillä pyörremyrskynä päälle käynyt lupaus rökitti vastustajansa Aapo Tauriaisen alta aikayksikön eli noin minuutissa. Kehätuomari keskeytti ottelun, jottei Leikmania hieman pienikokoisempi savolaispoika saisi pahaa selkäsaunaa.

– Meni ihan hyvin. Matsi muiden joukossa. Vastustajasta en ollut ennen edes kuullut.

Voitto oli varsin odotettu, sillä vasenkätinen Leikman on omassa ikäluokassaan C-pojissa Suomen ykkönen. Hän on voittanut tänä vuonna sekä Suomen - että Työväen Urheiluliiton mestaruudet. Voitto tuli myös Pirkka-turnauksesta.

Nyrkkeilyn pariin Leikman liimautui vajaa kolme vuotta sitten.

– Se oli 29. syyskuuta 2016. Se on painunut mieleen. Se on ollut paras päivä ainakin tähän asti. Tämä on mukavaa puuhaa, ihan parasta.

Leikman aloitti urheilu-uransa painijana Vaajakosken Kuohussa isänsä esimerkin innoittamana.

– Se ei oikein ollut mun juttu. Sitten päätin ryhtyä nyrkkeilemään ja tehdä siitä mun jutun. Olin ensiksi Jyväskylän Nyrkkeilijöissä, ja sitten vaihdoin Jyväskylän Työväen Nyrkkeilijöihin.

Miksi seuranvaihto?

– Sitä asiaa en halua kommentoida.

Leikman treenaa nyrkkeilyä neljä, viisi kertaa viikossa valmentajanaan Ismo Terho.

– Se on aika lailla tekniikkaharjoittelua. Ei nyrkkeilyä opi oikein millään muulla lailla kuin nyrkkeilemällä.

Valmentajalleen Leikman sanoo nostavansa isosti hattua.

– Hän valmentaa meitä joka päivä ja jaksaa kuunnella meidän huonoa juttuja.

Treeneihin kuuluu myös lenkkeily, mutta puntteja nuorukainen ei nostele.

– Liika lihas on vain tiellä.

Tämän vuoden kohokohta Leikmanilla saattaa olla vielä edessä. Hän aikoo osallistua C-junioreiden EM-kisoihin. Ne isketään elokuun alkupuolella Georgiassa.

– Liitolta pitää vielä hyväksyntä saada.

Jos ja kun liitolta lupa heltiää, Leikman saattaa joutua pinnamaan pari päivää Vaajakummun koulusta. EM-kisat järjestetään 2–12.8 ja koulu alkaa 8.8.

Kolmatta kertaa järjestetyissä Tarmo Uusivirran muistokisoissa nähtiin tällä kertaa vain kahdeksan ottelua. Jyväskylän toinen edustaja, B-juniori Oliver Liponen kärsi 1–4 pistetappion Lahden Niklas Bromanille.

Turnauksen parhaana nyrkkeilijänä palkittiin 69-kiloisten miesten kamppailun Reisjärven Atte Niskakoskea vastaan 5–0 voittanut Lahden Mikko Niemi. Taistelijan palkinnon pokkasi naama rusikoituna Reisjärven Aki Pennanen, joka kukisti Viipurin Nyrkkeilijöiden Tero Kytölän 4–1 75-kiloisten miesten iskujuhlassa.