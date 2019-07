Jyväskyläläinen superlupaus yllätti frisbeegolfin SM-kisoissa ja otti mestaruuden – "Toki aina yrittää, mutta olihan ne todennäköisyydet aika pienet"

Keski-Suomi sai kaksin kappalein yllätysmitalisteja Keuruulla käydyissä frisbeegolfin SM-kisoissa. Avoimessa luokassa eli miehissä Suomen mestaruuden nappasi vasta 16-vuotias jyväskyläläinen Oskari Vikström. Jyväskylän Liitokiekkoilijoita edustavan Vikströmin yhteistulos neljän päivän kisasta oli 220, mikä on 24 alle parin. Toiseksi tullut Talin Tallaajien Joona Räsänen jäi Vikströmistä neljän heiton päähän.

– Nyt on hyvä ja helpottunut olo, kun selvisi tuosta pienimuotoisesta taistelusta vielä voittajana, Vikström sanoi kilpailun jälkeen.

Naisissa voiton vei kokenut raumalainen Henna Blomroos, mutta pronssimitalin otti ensimmäistä kertaa SM-kisoissa kilpaillut Tinja Väisänen Laukaasta. Väisänen pelasi kierrokset tuloksella 289, 45 yli parin. Naisissa Blomroos ja toiseksi tullut Eveliina Salonen olivat odotetusti omalla tasollaan, ja mestaruudet ratkottiin heidän kesken.

– On ihan parasta pelata Eveliinan kanssa. Me vuorotellen kiritämme toisiamme ja olemme hyviä ystäviä, sanoi Blomroos.

16-vuotias Vikström ei ollut avoimen kilpailun ennakkokaavailuissa vahvoilla. Hän ei edes itse osannut odottaa näin hyvää menestystä, erityisesti hankalan alkukauden jälkeen.

– Toki aina yrittää, mutta olihan ne todennäköisyydet aika pienet. Sitten kun näin radan, niin heti ensimmäisen ja toisen päivän jälkeen tuntui siltä, että kyllä se on mahdollista, Vikström sanoi.

Urheilija uskookin, että kovan kehittymisen lisäksi yksi syy menestykseen oli juuri hänelle sopiva rata.

– Olen aina ollut hyvä heittämään kämmenpuolelta noita lyhyitä väyliä. Täällä juuri ne lyhyet, helpohkot väylät olivat kämmenväyliä, hän selvitti.

– Ja jos piti heittää rystyä, niin pääsi heittämään pitkälle. Se on yksi vahvuuksistani ihan selkeästi.

Vikström kiipesi mestaruuteen tasaisen hyvien päivien ansiosta. Parhaimmillaan Vikström pelasi kierroksen 53 heitolla, joka oli kahdeksan alle parin. Huonoin oli avauskierros, jonka tulos oli 57.

Vikströmin voitto lämmitti myös Jyväskylän Liitokiekkoilijoiden lajimiestä, frisbeegolf-vastaava Tero Kerttulaa.

– Kyllähän sitä osattiin Oskarilta odottaa, mutta että se tuli nyt, niin se tuntuu aika huikealta. On kuitenkin seurattu pojan kehitystä läheltä tässä 4–5 vuotta, hän sanoi.

Vikström on ensimmäinen Liitokiekkoilijoiden avoimen luokan mestari.

– Oskarin kehitys on ollut sen suuntainen koko ajan, että se tulee ennemmin tai myöhemmin. Kyllä tästä on hyvä jatkaa.

Mutta mihin Vikström voi parhaimmillaan yltää?

– Vaikka mihin. Kyllähän tuossa pelivuosia on Oskarilla vielä jäljellä vaikka kuinka paljon. Maailmalla on vielä paljon isoja turnauksia, eikä Suomen sisälläkään ole vielä kaikkea saavutettu. Vain taivas on rajana, sanoi Kerttula.

Elokuussa Vikström lähtee Viroon kisaamaan joukkueiden maailmanmestaruudesta. Viime vuonna Vikström voitti Suomen mestaruuden 15-vuotiaiden luokassa sekä EM-hopeaa 18-vuotiaiden luokassa.

Laukaan Puskaputtaajien Tinja Väisänen oli lajinsa SM-kisoissa vasta ensimmäistä kertaa, ja pronssi irtosi heti. Mitali piristi Väisäsen muuten vaikeaa kautta.

– Minulla on ollut aika huonoja kisoja tässä alla. Odotin vain, että jos alkaisin vihdoin pelata sillä omalla tasolla, hän sanoi.

21-vuotias Väisänen on kiertänyt tällä kaudella kotimaisia kisoja. Keuruulla hän on heittänyt paljon, mutta vakioradan tuntemuksesta ei ollut hyötyä nyt. Rataa oli vaikeutettu paljon ja väyliä pidennetty.

– Pitkää heittoa sai heittää ja oli aika raskasta, kun neljä päivää kierrettiin tässä.

Väisäsen kehittyminen on ollut vuosi vuodelta nousujohteista hänen omien sanojensa mukaan. Tulevaisuudessa hän toivoo voivansa jatkaa lajin parissa.

– Mieluusti ulkomaillekin pääsisi kilpailemaan. Katsoo, miten menee.

Keuruun SM-turnaus houkutteli paikalle myös katsojia, vaikkakin vähemmän kuin vastaavat kisat Etelä-Suomessa. Neljän päivän aikana frisbeegolfista nautti aurinkoisessa säässä joitakin satoja katsojia.