Jyväskyläläiset altavastaajina Mestareiden liigan karsintoihin: "Iso haaste, ei liikaa aikaa valmistautua"

Viime keväänä historiansa toisen, ja toisen peräkkäisen, futsalin Suomen mestaruuden voittanut Kampuksen Dynamo matkaa tällä viikolla Tallinnaan, jossa ohjelmassa on Mestarien Liigan ensimmäinen karsintaturnaus.



Lohkossaan KaDy kohtaa albanialaisen Tirana Futsalin (keskiviikkona), ranskalaisen Toulon Elite Futsalin (torstaina) sekä karsintaturnausta isännöivän virolaisen Viimsi SC Smsrahan (lauantaina).



Tallinnassa pelattavasta karsinnasta vain voittaja etenee jatkoon eli niin sanotulle Main Roundille. Ennakkoon ajatellen kovin haaste KaDyn tiellä kohti Main Roundia on torstainen vastustaja eli Ranskan mestari Toulon Elite Futsal. Vastaavasti virolaisjoukkue on rankingin perusteella lohkon heikoin ryhmä.



– Jatkoonpääsy on iso haaste, ei siitä mihinkään pääse. Varsinkin Ranskan porukka on yksilötasolla todella taitava. Aika haastavista lähtökohdista lähdetään, kun ei tässä liikaa ole ollut aikaa valmistautua, kommentoi KaDyn pelaajistosta Markus Rautiainen.



KaDy ei lähde karsintaan helpoimmista mahdollisista lähtökohdista, sillä ryhmä on mestaruuden jälkeen uudistunut vahvasti. Ulkomaan ammattilaiskentille siipiään kokeilemaan lähtivät maalivahti Juha-Matti Savolainen ja kenttäpelaaja Jani Korpela. Serbialainen Kristijan Radin siirtyi Kazakstanin pääsarjaan.



Toki KaDyn uudet hankinnat ovat ainakin kotimaan kentillä meritoituneita. Ilveksestä siirtyi maajoukkuepaidassakin nähty Lassi Lintula. Viime kaudella JoSePassa pelannut Rautiainen palasi KaDy-paitaan. Pohjoisen suunnalta saapuivat aiemmin muun muassa Sieviä ja Oulun Tervareita edustanut Juho Väinälä sekä Kemissä pelannut Henri Louste.



Keskeneräisyys näkyi viime perjantaina Monnarilla pelatussa supercupin finaalissa Akaa Futsalia vastaan (entinen Leijona Futsal). KaDy hävisi ottelun lukemin 3–6. Rautiainen iski KaDyn maaleista yhden, Sergei Korsunov kaksi.



– Pelikovuudessa oli parannettavaa. Oltiin etenkin erikoistilanteissa lampaita ja Akaa rokotti hyvin paikoistaan, Rautiainen ruoskii.



– Ottelussa kuitenkin näkyi, että meidän homma on aika alussa. Vaikka ollaan heinäkuun alusta asti treenattu, pitää huomioida, että joukkue on muuttunut niin paljon. Turha viime perjantain ottelusta vetää liikaa johtopäätöksiä, Rautiainen muistuttaa.



Mikäli KaDy onnistuu kovassa tehtävässä ja voittaa Tallinnassa lohkonsa, jatkuu sen Mestarien Liigan taival lokakuun alkupuolella Valko-Venäjällä pelattavaan lohkoon. Siellä KaDy saisi vastaansa ainakin Valko-Venäjän viime kauden mestarin Stalitsa Minskin sekä Kosovon mestari Liburnin.