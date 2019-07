Pesäpalloliiton operatiivinen johtoryhmä on päättänyt vaihtaa 14.7.2019 pelatun miesten Superpesis-ottelun tuloksen. Kankaanpään Mailan ja Koskenkorvan Urheilijoiden välinen ottelu päättyi alun perin 0–2 (1–5, 1–2) Koskenkorvan eduksi, mutta nyt tulos vaihtuu Kankaanpään 2–0 (1–0, 1–0) -voittoon.

Koskenkorvan Urheilijat käytti ottelussa Atte Brandtia, joka siirtyi Hyvinkään Tahkosta määräaikaisella seurasiirrolla Koskenkorvan riveihin 3.7. Pelaajasta ei kuitenkaan liiton tiedotteen mukaan maksettu kirjaamismaksua määräajassa eli 10.7. mennessä, mikä aiheutti pelaajan edustuskelvottomuuden.

Vaikka tulos muuttui, alkuperäiset pelaajatilastot säilyvät ennallaan.

Brandt, 21, on kotoisin Jyväskylästä ja on Jyväskylän Kirin kasvatti. Hän pelasi Kirin riveissä kolme ottelua miesten Superpesistä vuonna 2013, kunnes siirtyi Kankaanpään Mailaan. Hän on sittemmin käynyt pelaamassa Ykköspesistä Kirissä myös kesällä 2017.