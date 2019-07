Jyväskyläläisnelikko koripallon nuorten EM-kisoihin – "Ihan selkeitä runkopelaajia"

Suomen alle 20-vuotiaiden koripallon EM-joukkueeseen valittiin neljä Jyväskylä Basketball Academyn pelaajaa. Portugalissa pelattavissa B-divisioonan EM-kisoissa ovat mukana nykyisistä JBA:n pelaajista Niilo Kärkkäinen, Henry Boyd, sekä Ville Virtaharju. Lisäksi joukkueeseen valittiin viime kaudella helsinkiläistä HBA-Märskyä edustanut Aleksi Liukko, joka siirtyy ensi kaudeksi JBA:n riveihin.

– Ihan ikäluokan kärkinipulla ei olla mukana, koska osa pelaajista on samaan aikaan universiadijoukkueessa Napolissa. Toisaalta tämä on erittäin hyvä mahdollisuus uusille jätkille nousta rooliin. Pelattiin tiukkoja treenimatseja, joten pienillä marginaaleilla varmasti mennään, maajoukkueen valmentaja ja JBA:n päävalmentaja Mikko Tupamäki arvioi.

JBA:n pelaajista Kärkkäinen ja Boyd ovat päässeet pelaamaan avauskokoonpanossa maajoukkueen harjoituspeleissä.

– Boydin Henry on selkeä ykköspaikan takapelaaja ja Kärkkäisen Niilo pelaa kakkos- ja kolmospaikkoja. He ovat ihan selkeitä runkopelaajia. Nelos- ja vitospaikkoja pelaava Virtaharjun Ville on ollut vähän vähemmällä vastuulla, mutta hän mahtuukin ikänsä puolesta joukkueeseen myös ensi vuonna, Tupamäki kommentoi.

Alle 20-vuotiaiden B-divisioonan EM-kisat alkavat 12. heinäkuuta Portugalin Matosinhosissa. Suomi pelaa samassa alkulohkossa Albanian, Bulgarian, Tshekin ja Romanian kanssa. Turnaukseen osallistuu 21 maata. Ikäluokan 16 parhaan maan A-divisioonan EM-kisat pelataan samaan aikaan Israelin Tel Avivissa.