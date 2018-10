Jyväskyläläistanssijat luopuivat kahden blondin taktiikasta – "Ada teki eilen radikaalin liikkeen"

– Ada teki eilen radikaalin liikkeen. Enää ei olla kaksi blondia, Antti Kapanen hymyili haastattelutuokion päätteeksi.

Lausahdus kertoo paljon tanssiurheilusta. Valtaosassa urheilulajeista ulkonäöllä ei ole merkitystä, mutta Ada Varstalan hiusvärin vaihtuminen vaaleasta tummaan on iso asia Tepikan parille. Aiemmin he ovat erottuneet parketilla nimenomaan kahtena blondina.

– Tietysti valmentajalta piti varmistaa, voinko vaihtaa väriä, Varstala korosti.

Valmentajan merkitys on tanssissa suuri. Niin suuri, että Tepikan tanssistudion sijasta Varstala ja Kapanen harjoittelevat nykyisin suurimman osan ajasta Tartossa, jossa virolaisvalmentaja Juri Kagan asuu. Aiemmin Kagan vieraili säännöllisesti Jyväskylässä, mutta kun Varstala ja Kapanen jäivät hänen ainoiksi valmennettavikseen Keski-Suomessa, päätti Tepikan pari siirtyä kesällä Viroon.

– Ollaan tällaisia kiertolaisia, mutta meillä on kaksi tukikohtaa. Toinen täällä Keski-Suomessa ja toinen Virossa, josta ollaan vuokrattu asunto. Päävalmentajan perässä muutettiin ja myös parempien harjoitteluolosuhteiden vuoksi. Siellä on muitakin meidänkin ikäisiä tanssijoita, Kapanen selvitti.

– Lisäksi meillä on Riiassa vakioiden valmentajat ja jonkin verran harjoittelemme myös Venäjällä, Kapanen kertoi.

Osaksi Viroon muuttaminen on suuri päätös lukioikäisiltä nuorilta. Neljässä vuodessa lukiota käyvä 19-vuotias Kapanen on jo ehtinyt kirjoittaa osan aineista, mutta 17-vuotiaalla Varstalalla on menossa vasta toinen lukiovuosi.

– Teen kaikki kurssit verkossa. Onhan se välillä tosi rankkaakin, kun joudun tekemään kaiken yksin eikä ole ketään, keltä kysellä. Mutta opo sanoi mulle, että lukion voi nykyisin suorittaa sohvan pohjaltakin, Varstala mainitsi.

Tanssin puolella pari koki niin ikään tälle kaudelle muutoksen. He jättivät juniorisarjat taakseen ja kilpailevat nyt yleisessä sarjassa.

– Se on iso muutos. Tämä on kuitenkin se sarja, jossa kilpaillaan oikeasti maailmanmestaruuksista, Varstala huomautti.

– Ja jokainen haluaa olla maailmanmestari, Kapanen huomautti.

Tavoitteet tanssijoilla ovat siis korkealla. Ennen maailman ykköstanssijoiden haastamista heidän olisi kohottava ykkösiksi Suomessa. Ensi viikonloppuna heillä on hyvä mittari, kun he kilpailevat kauden pääkisoissaan 10-tanssin SM-kisoissa Kotkassa.

– Viime kisoissa oltiin kakkosia, ja siellä oli oikeastaan kaikki Suomen parhaat paikalla. Mestaruus vaatii meiltä silti tosi kovaa suoritusta, Varstala arvioi.

– Halutaan näyttää parhaamme ja olla yleisön suosikki, Kapanen huomautti.

Se, että Varstala ja Kapanen kuuluvat jo nyt SM-kisojen suosikkeihin, ei ole aivan tavanomaista.

– Yleensä nuorilla tanssipareilla menee 2–3 vuotta ennen kuin he menestyvät aikuisissa, Kapanen tiesi.

Maailman huippupareihin Tepikan kaksikolla on vielä pitkä matka.

– Heistä meidät erottaa noin miljoona asiaa. Mutta tehdään kovaa työtä ja sitä kautta noustaan mestariksi, Kapanen suunnitteli.

Toisaalta jo nyt Varstalan ja Kapasen tanssissa on paljon hyvää.

– Ollaan kansainvälisiä, se on meidän etu. Ollaan tavallaan sen ansiosta nykyaikaisia, Varstala näki.

– Meillä on omanlainen tyyli tehdä asioita ja tekninen pohja on vankka, Kapanen lisäsi.

10-tanssi vaatii monipuolista osaamista. Jo pelkästään tekninen vaatimustaso on kova, kun kilpailuissa on hallittava viisi erilaista vakiotanssia ja viisi erilaista latinalaista tanssia.

– Se on kaikista raskain laji sekä fyysisesti että henkisesti, Kapanen uskoi.

Fyysinen puoli on ilmeinen, mutta myös henkinen rajuus on helppoa ymmärtää. Viimeisissäkin tansseissa jokaista tanssijan liikettä tuijotetaan tarkasti eikä virheisiin ole varaa. Eikä kyse ole vain tekniikasta.

– Sen näkee, jos tanssijan silmissä on paloa loppuun asti, Kapanen huomautti.

Kapaselle esiintyminen on aina ollut luonnollista, ja hän kertoo nauttivansa esimerkiksi juhlissa puheiden pitämisestä. Varstalalla esiintymisen löytäminen on vaatinut töitä.

– Aiemmin harrastin telinevoimistelua, jossa ei oikeastaan esiinnytty, vaan se oli enemmän suorittamista. Mutta nykyisin esiintyminen tulee ihan luonnostaan kokemuksen kautta, ja ollaan me valmentajan kanssa ollaan tehty jonkin verran ihan hymyilyharjoituksiakin.

Varstala ja Kapanen puhuvat avoimesti maailmanmestaruudesta. Tavoite on tietysti hurja, ja enemmän se on Tepikan parillekin unelma.

– Ennemminkin meidän tavoitteena on jättää oman kädenjäljen jättäminen kilpatanssin historiaan, Kapanen muotoili.

Siinä mielessä kilpatanssi on kovaa, että MM-kultakaan ei toisi urheilijoille mainetta eikä juuri mammonaakaan. Rahaa ei elämiseen asti kovimmistakaan tanssisaavutuksista tule, ainakaan suoraan.

– Tästä voi saada hyväpalkkaisenkin työn, jos on pätevä, Kapanen kuitenkin muistutti.

Ne hyväpalkkaiset ovat tanssiopettajia ja -valmentajia. Tulevaisuudestaan Tepikan pari ei kuitenkaan murehdi. Varstalalla on vielä lukiota pitkä tovi edessään, ja Kapasen luonteella asioita ei suunnitella pilkuntarkasti.

– Elän hetkessä ja katson, mihin ryhdyn. Tienristeyksissä teen sitten aina valintoja.

Yhdessä asiassa valinta on jo tehty. Varstala ja Kapanen luopuivat jo kahden blondin tyylistään. Yksi on kuitenkin pysyvää.

– Mä pidän blondin aina ja ikuisesti, Kapanen nauroi.