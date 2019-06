Jyväskylän GP käynnissä Harjulla – KSML seuraa kisatapahtumia hetki hetkeltä

18:57: Henry Manni nappasi voiton 400 metrin ratakelauksessa ajalla 53,39. 100 metrin kelauksen voittanut Leo-Pekka Tähti ei startannut kilpailuun, koska hänen tuolinsa meni rikki satasen jälkeen.

18:52: Ukrainalainen Myhaylo Kokhan meni miesten moukarikisan kärkeen neljännen kierroksen 75,42 metriä kantaneella heitolla. Miesten pituuskisassa Helsingin Kisa-Veikkojen Roni Ollikainen otti kärkipaikan tuloksella 768.

18:40: Miesten moukarikisaa johtaa kolmen kierroksen jälkeen Ison-Britannian Nick Miller tuloksella 75,16. Olympiavoittaja Dilshod Nazarov on aloittanut vaatimattomasti. Hän on kolmantena tuloksella 73,26. Tuomas Seppänen on parhaana suomalaisena neljäntenä tuloksella 71,70.

18:34: Naisten 400 metrin aitojen alkuerissä nopeinta vauhtia piti USA:n Kiah Seymour ajalla 58,18. Helsingfors IFK:n Viivi Lehikoinen tuli toiseksi ajalla 59,35.

18:30: Miesten pituuskisaa johtaa kolmiloikkaajana paremmin tunnettu Lappeenrannan Urheilu-Miesten Simo Lipsanen, joka hyppäsi toisella kierroksella oman ennätyksensä 7,65.

18:21: Myös naisten 100 metrin toisessa alkuerässä nopeinta vauhtia piti JKU:n urheilija, kun Anniina Kortetmaa juoksi erävoittoon ajalla 11,83. Molemmat alkuerät juostiin pieneen vastatuuleen. Finaali on ohjelmassa kello 19:44.

18:15: Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Hanna-Maari Latvala juoksi naisten 100 metrin alkuerissä ensimmäisen erän voittoon ajalla 11,71.

18:05: Miesten moukarikisassa ovat mukana tadzikistanilainen Rion olympiavoittaja Dilshod Nararov ja yli 80 metriä urallaan heittänyt Ison-Britannian Nick Miller. Suomalaisista kovin tilastotulos on Noormarkun Nopsan Tuomas Seppäsellä, joka on heittänyt tällä kaudella 73,10.

17:53: Salon Vilppaan Samuli Eriksson hyppäsi miesten korkeuskisan voittoon tuloksella 207. Samalla tuloksella toiseksi sijoittui Uudenkaupungin Kenttäkarhujen Valtteri Välimäki. Äänekosken Urheilijoiden Arttu Mattila oli viides kauden parhaallaan 205. Saman seuran Valtteri Mattila oli samalla tuloksella kuudes.

17:42: Leo-Pekka Tähti rullasi odotetusti miesten 100 metrin ratakelauksen voittoon. Voittoaika 14,24.

17:42: KSML.fi:n liveseuranta kisoista käynnistyy. Jyri Salonen seuraa tapahtumia hetki hetkeltä tässä jutussa.