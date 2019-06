Jyväskylän Harjulla nähdään parin viikon päästä olympiavoittaja – GP-kisa on JKU:lle näytön paikka: "Oli jopa riski lähteä tähän mukaan"

Kesäkuun 19. päivä. Kyseistä päivää on Jyväskylän Kenttäurheilijoiden väki odottanut tavallaan jo vuosia. Silloin Harjulla järjestetään GP-kilpailut.

– GP-kisa on ollut meidän maalina jo pitkään. Oikeastaan hyvät Kalevan kisat poikivat sen, että meitä ei enää voitu jättää ulkopuolelle, JKU:n toiminnanjohtaja Markku Koistinen myhäili.

– Nyt on sitten vähän niin kuin näytön paikka. Tarkoitus on, ettei tämä ole meille vain vuoden keikka tälle tasolle, Koistinen lisäsi.

GP-sarjan osakilpailuiden järjestäjät valitaan aina vuodeksi kerrallaan. Näin Harjulla on syytä onnistua.

– Kisat pisteytetään sekä kisatulosten että järjestelyjen osalta. Pitäisi saada tupa täyteen ja hyviä tuloksia, Koistinen summasi.

– Harju on itse asiassa kooltaan juuri passeli tällaiseen tapahtumaan. Lisäkatsomoilla saadaan paikka 3 000 katsojalle.

Katsojalle GP-kilpailu Harjulla on harvinaista herkkua. Yhtä kovatasoista kattausta Jyväskylässä ei ole juuri nähty, jos harvakseltaan kaupungissa pidetyt Kalevan kisat jätetään pois laskuista.

– Siitä on suunnittelussa lähdetty, että 12 GP-lajiin saadaan kova kotimainen kärki paikalle. Uskotaan, että he kiinnostavat enemmän kuin puolituntemattomat ulkomaalaiset, Koistinen kertoi.

– Lajivalikoimaa on katsottu siihen suuntaan, että saadaan omille tähtiurheilijoille kova kisa.

Esimerkiksi naisten pika-aitoihin on tulossa JKU:n Noora-Lotta Nezirin kirittäjäksi koko kotimainen kärki. Vastaavasti miesten 110 metrin aitajuoksuun isäntäseuran Elmo Lakalle on hankittu ulkomaalaisia haastajia, sillä pelkässä suomalaisseurassa Lakka on ylivoimainen.

– Ja ollaan mietitty myös maakunnan muita urheilijoita. Esimerkiksi miesten 5 000 metrille on vauhdittajat, joten jospa Saarijärven Pullistuksen Jaakko Piesanen onnistuisi juoksemaan vaikkapa 13-alkuisen ajan, Koistinen mainitsi.

Harjulla nähdään myös olympiavoittaja, sillä Rion moukariringissä 2016 juhlinut Tadzikistanin Dilshod Nazarov on mukana Jyväskylän illassa.

GP-sarjaan pääseminen on JKU:lle tärkeä asia. Erityisesti se on JKU:lle kunnia-asia olla harvojen valittujen joukossa. GP-kisan järjestäminen tuo seuralle uskottavuutta. Rahallisesti GP-kilpailu sen sijaan ei ole jättipotti.

– Oli jopa riski lähteä tähän mukaan. Tällaiseen kisaan joillekin urheilijoille on maksettava starttirahaa, kun taas esimerkiksi Kalevan kisoissa jokainen urheilija maksaa osallistumisestaan, Koistinen huomautti lähtökohdista.

– Nyt ei enää kumppaneiden ansiosta riskiä ole olemassa, mutta helppoa niiden kumppaneiden saaminen ei ole ollut. Kalevan kisoissa se sujui kuin tanssi, mutta tähän kisaan on pitänyt tehdä paljon työtä, Koistinen vertaili.

Lopullinen tuotto riippuu tietenkin katsojamäärästä.

– Tuhatta katsojaa vähintään tavoitellaan. Paljon on sitten lopulta kiinni myös kelistä, Koistinen muistutti.