Jyväskylän Hiihtoseuran Eero Hirvonen taistelee sunnuntaina mitalista MM-hiihtojen pariviestissä – "Se on sama ketä heillä on joukkueessa, ovat varmasti kovia"

Lahden maailmancupin yhdistetyn pariviestin osakilpailuvoitto on nostattanut suomalaisodotukset MM-hiihtojen samaiselle matkalle, joka on ohjelmassa sunnuntaina.

Puijon Hiihtoseuran Ilkka Herolalla ja Jyväskylän Hiihtoseuran Eero Hirvosella on erittäin käypäinen ase juurikin kyseiseen kilpailumuotoon.

– Kun parisprintissä ollaan mukana taistelussa, silloin hiihdetään paljon ja kovaa, perjantaina MM-laduilla yhdistetyn toiseksi parasta vauhtia iskenyt Herola tietää.

Toki suomalaiskaksikon vahva hiihtokuntokaan ei kanna MM-mitaleille, jos Innsbruckin Bergiselin-mäestä ei leimahda alle riittävän pitkiä hyppyjä.

– Mäen jälkeen pitää olla mukana pelissä kohtuullisilla hypyillä. Jos jää hiihtämään yksin, on tilanne vaikea, kuopiolainen analysoi.

Herola on ollut mukana Suomen edustajana yhdistetyn MM-parikisassa Val di Fiemmesta 2013 lähtien. Kaksi vuotta sitten Lahden kotistadionilla Herola lähti Hirvosen kanssa matkaan mitaliodotuksin, mutta he taipuivat sijalle seitsemän. Neljä vuotta sitten Falunissa PHS:n urheilija sen sijaan oli lähellä todellista yllätystä Jim Härtullin kanssa, kun he olivat neljänsiä.

Yhdistetyn tiimisprintissä joukkueen molemmat urheilijat hiihtävät viisi osuutta, kilpailtavaa matkaa kertyy 7,5 kilometriä urheilijaa kohden. Hirvosen mukaan pahin virhe on rynnätä ladulle ensimmäisillä kierroksilla liian kovaa, ylivauhtia. Vaikka ennen seuraavaa osuutta on hetken palautumisaika, ei se keskisuomalaisen mukaan tahdo lopussa riittää.

– Palautumisaika tuntuu ensimmäisen kierroksen jälkeen vielä pitkältä. Mutta ennen kolmatta tai neljättä tuntuu jo, ettei kaverilla mene omalla osuudellaan paljoakaan aikaa, Hirvonen kuvailee.

– Paperilla lenkki ei ole mitenkään rankka. Enemmän riippuu, miten porukat muodostuvat. Peesissä on aina helppoa ja ilmaista, Herola lisää.

Kuopiolainen ennustaa Seefeldin korkeuden pudottavan pommeja parisprintin tuloslistalle,

– Joku aloittaa kovaa ja hyytyy sitten.

Hirvosen mukaan Seefeldin pariviestin suurimmat ennakkosuosikit ovat tutut maat; Saksa, Itävalta ja Norja.

– Se on sama ketä heillä on joukkueessa, ovat varmasti kovia.

Ennen sunnuntain kisaa kaksikko tekee perinteisellä hiihtotavalla noin 1,5 tunnin palauttelevan lenkin.