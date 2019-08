Jyväskylän Lohen unelma enää kahden karsintavoiton päässä – vastassa etelälohkoa hallinnut perinteikäs seura Loimaalta

Jyväskylän Lohi sai viime viikonloppuna revanssinsa Lahden Maila-Veikoista pesäpallon suomensarjassa. Vuosi sitten Lohi hävisi suomensarjan itälohkon finaaleissa Lahdelle. Tällä kertaa Lohi oli parempi suoraan voitoin 2-0.



Lohen sankareita Lahtea vastaan olivat esimerkiksi kuusi juoksua kahteen finaaliotteluun lyönyt Tuomas Mattila, kolme juoksua tuonut Mikke Nampajärvi sekä ratkaisevassa supervuorossa voittojuoksun tuonut Janne Palomäki.



Itälohkon voittaminen tarkoitti, että Lohi pääsee karsimaan noususta Ykköspesikseen. Sarjanousu onkin ollut jyväskyläläisten tavoite läpi kauden.



– Tämä on ollut ihan normiviikko treenaamisen suhteen. Toki huomaa, että treeneissä pelaajilla on hieman erilainen olemus kuin kesken normaalin runkosarjaviikon, kuvailee Lohen pelinjohtaja Jussi Muilu tunnelmia kauden huipentavien otteluiden alla.



Karsintaotteluissa Lohi saa vastaansa Loimaan Palloilijat. Loimaalaiset voittivat suomensarjassa etelälohkon. Nousu Ykköspesikseen ratkaistaan paras kolmesta -systeemillä eli voittoja tarvitaan kaksi. Ottelut alkavat tänään, lauantaina, Loimaan kotikentällä. Jyväskylän Koskenharjulla pelataan huomenna. Mikäli voitot ovat tämän jälkeen tasan 1-1, pelataan ratkaisuottelu ensi keskiviikkona Loimaalla.



– On sen voinut jo talvesta asti arvata, että Loimaa tulee näissä peleissä vastaan. He olivat etelälohkon selvästi paras joukkue. Perinteikäs organisaatio, joka on satsannut toimintaan ja latautunut tähän hyvin, Muilu tietää.



Loimaan Palloilijat todella on perinteikäs pesäpalloseura, joka on pelannut Superpesistäkin, viimeksi kausilla 2000-2001. Pelillisesti Lohi joutuu varautumaan nyt hieman erilaiseen joukkueeseen, kuin mitä lohkofinaalin vastus Lahti oli.



– Loimaa ei ole niin nopea joukkue kuin Lahti. Loimaalla on paljon myös kokeneita pelimiehiä ja ovat ulkopelissä kovia, Muilu kertoo.



Koskenharjun kenttä on ollut todellinen kotiluola tällä kaudella Lohelle, joka on voittanut kaikki pelaamansa 11 kotiottelua. Karsintasarjassa kotietu on Loimaalla, joten yksi ryöstöretki jyväskyläläisten täytyy onnistua tekemään noustakseen Ykköspesikseen.



– Loimaalla on tosi avara kenttä eli vastakohta Koskenharjulle. Siellä pallo menee kauas joka puolelta, jos läpilyönti saadaan. Kenttä sopii kyllä meille ja hyvää keliäkin luvattu, eli Loimaalla voi tulla runsasjuoksuinen peli, Muilu arvioi.



Edelliskerran Lohi pelasi Ykköspesistä kaudella 2017, mutta silloin visiitti toiseksi korkeimmalle sarjatasolle jäi yhden kauden mittaiseksi. Jos Lohi yltää voittoon karsintapeleissä, nähdään Ykköspesiksessä ensi kaudella kaksi joukkuetta Keski-Suomesta; Lohi sekä Laukaan Urheilijat.



Ykköspesis-karsintaa Jyväskylän Koskenharjulla: Lohi – Loimaa pelataan sunnuntaina 1. syyskuuta klo 14:00.