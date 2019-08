Jyväskylän Lohi hakee revanssia vuoden takaiselle finaalitappiolle – ”Ei ole mikään yllätys, että me ja Lahti ollaan taas vastakkain”

Nousua Ykköspesikseen tavoitteleva Jyväskylän Lohi saa suomensarjan itälohkon finaaleissa vastaansa Lahden Maila-Veikot. Runkosarjassa Lohi sijoittui toiseksi ja Lahti ykköseksi kolmen pisteen erolla.



Itälohkon mestaruuteen vaaditaan kaksi voittoa. Sen jälkeen itälohkon mestari etenee Ykköspesis-karsintaan, jossa vastaan asettuu etelälohkon paras. Sen karsintaparin voittaja nousee Ykköspesikseen eli Suomen toiseksi korkeimmalle sarjatasolle kaudeksi 2020. Lohi on pelannut Ykköspesiksessä viimeksi kesällä 2017.



– Nousu on ollut tavoitteena ja sitä kohti on menty koko kesä, tiivistää Lohen lukkari Aleksi Karttunen, joka oli nostamassa jyväskyläläisiä suomensarjasta Ykköspesikseen myös kaudella 2016.



21-vuotias Karttunen palasi täksi kaudeksi Lohi-paitaan pelattuaan Ykköspesistä 2017 Jyväskylän Kirissä ja 2018 Manse PP:ssä Tampereella.



– Ne kaudet olivat vaikeita ja jäivät vähän kesken loukkaantumisten vuoksi. Nyt on saanut pelata melko terveenä ja isossa roolissa. Kivaa on ollut, Karttunen tuumii.





Lahti on käytännössä Superpesis-joukkue Kouvolan Pallonlyöjien reservi





Lohi eteni itälohkon finaaleihin kaadettuaan keskiviikkona päättyneessä välieräsarjassa Joensuun Mailan voitoin 2-1. Ratkaisevassa välierässä Lohi kaivoi voiton supervuoroparin päätteeksi 2-1 (4-2, 2-4, 1-0).



– Oltiin kahdessa ensimmäisessä ottelussa niskan päällä, mutta periaatteessa yksi heikko hetki Joensuussa pelatussa välierässä käänsi sen pelin heille. Ratkaisuottelu Koskenharjulla oli sitten mahtava, kun oli paljon yleisöä ja tunnelmaa. Hienoa pelata tällaisia pelejä, Karttunen hehkuttaa.



Lohi ja Lahti olivat samassa tilanteessa vuosi sitten. Silloinkin joukkueet kohtasivat itälohkon finaaleissa. Tuolloin Lahti oli tasaisen sarjan päätteeksi parempi voitoin 2-1. Ratkaiseva finaali päättyi Lohen tappioon yhden juoksun erolla, 0-1 (4-5, 2-2). Lahdenkin nousu Ykköspesikseen jäi kuitenkin vuosi sitten haaveeksi joukkueen hävittyä karsintapeleissä Simon Kirille.



– Lahti on tosi hyvä ryhmä tähän sarjaan. Ei ole mikään yllätys, että me ja Lahti ollaan taas finaalissa, Karttunen näkee.



Lohen pelinjohtaja Jussi Muilu oli Joensuu-välierien jälkeen sitä mieltä, että Lahti lähtee finaaliin selvänä ennakkosuosikkina. Runkosarjan perusteella finaalisarjasta on odotettavissa tasainen, mutta toki Lahti saattaa saada kauden tärkeimpiin otteluihinsa enemmän apuja Kouvolan suunnalta.



– Lahti on käytännössä Superpesiksessä pelaavan Kouvolan kakkosjoukkue. Paljon nuoria pelaajia ja muutama kokeneempi. Etenkin sisäpelissä ovat tasaisen hyvä joukkue, sillä heiltä löytyy niin paljon nopeutta ja myös taitavia lyöjiä, Karttunen tietää.





Pesisfaneja hellitään sunnuntaina





Lohen ja Maila-Veikkojen välinen finaalisarja alkaa huomenna, lauantaina, runkosarjan voittaneen Lahden kotikentällä. Sunnuntaina pelataan Jyväskylän Koskenharjulla. Jos voitot ovat tämän jälkeen 1-1, pelataan ratkaiseva finaali ensi keskiviikkona Lahdessa.



Sunnuntai on jyväskyläläisille pesiksen ystäville muutoinkin juhlapäivä. Lohi pelaa oman kotiottelunsa jo kello 13, joten sen jälkeen ehtii vielä Hippokselle, jossa pelataan kello 16 alkaen naisten Superpesiksen toinen välieräottelu, Kirittäret – Lapua.



Pesäpallon suomensarjassa itälohkon finaalit:



*Lahden Maila-Veikot – Lohi lauantaina 24.8. Lahdessa klo 16:00.

*Lohi – Lahden Maila-Veikot sunnuntaina 25.8. Jyväskylässä Koskenharjulla klo 13:00.

*(tarvittaessa) Lahden Maila-Veikot – Lohi keskiviikkona 28.8. Lahdessa klo 17:00.