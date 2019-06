Jyväskylän Lohi laittaa kaiken likoon sarjanousun puolesta: ”Se tavoite ohjaa meidän toimintaamme”

Suomensarjan itälohkon suosikkeihin kuuluva Jyväskylän Lohi on tänä kesänä korkeimmalla sarjatasolla pesäpalloa pelaava jyväskyläläinen miesten joukkue. Toki pykälää ylempänä, Ykköspesiksessä, pelaavan Laukaan Urheilijoiden kokoonpanosta valtaosa asuu Jyväskylässä ja joukkue pelaa suuren osan kotiotteluistaan Hippoksella, mutta virallisesti seuran kotipaikkana toimii Laukaa.



Lohi pelaa suomensarjassa, eli pesäpallon kolmannella sarjaportaalla, nyt toista kautta pudottuaan Ykköspesiksestä kesän 2017 päätteeksi. Viime kaudella joukkue tavoitteli nousua takaisin Ykköspesikseen, mutta itälohkon loppuotteluissa Lahti osoittautui paremmaksi voitoin 2–1.



Viidettä kautta perätysten Lohen pelinjohtajana toimiva Jussi Muilu kertoo, että tälläkin kaudella Lohen kirkkaana tavoitteena on nousu Ykköspesikseen.



– Nyt on sellainen ”kaikki likoon” –mentaliteetti. Se tavoite ajaa eteenpäin meidän toimintaa ja sitä kautta saatiin meidän kokeneemmat pelaajat vielä jatkamaan pelihommissa, Muilu linjaa.



– Meidän materiaali on sellainen, että nousu on realistisista. Syksyllä kaikki ratkeaa ja se on pienestä kiinni, kun suomensarjan pudotuspeleissä pelataan paras kolmesta -systeemillä, Muilu pohtii.





”Lahti jälleen kovin kanto kaskessa”



Viime kauden itälohkon kärkikaksikko on aloittanut vahvimmin myös kuluvalla kaudella. Viidestä ottelusta Lohelle on kertynyt neljä voittoa. Ainoa tappio tuli Lahtea vastaan. Lahti on pelannut jo seitsemän ottelua ja voittanut ne kaikki. Myös lahtelaisten nousu jäi viime kaudella haaveeksi, kun se hävisi nousukarsinnoissa lappilaiselle Simon Kirille.



– Lahti on varmasti se kovin kanto kaskessa. Heille hävittiin kauden avausottelussa. Silloin meidän peli oli huonoa. Lisäksi Joensuu voi olla kova vastustaja tässä itälohkossa, sillä sieltä tulee Suomen parhaat b-juniorit tällä hetkellä, Muilu toteaa.



Perjantai-iltana Lohen pistetilin voi uskoa kasvavan, kun vieraaksi Jyväskylään, Koskenharjun pesispyhättöön, saapuu sarjajumbo Puijon Pesis. Samat joukkueet kohtasivat Kuopiossa viikko sitten. Silloin tiukan ensimmäisen jakson jälkeen toisella jaksolla nähtiin melkoinen hullunmylly vierasjoukkueen toimesta. Lopulta Lohi voitti lukemin 0–2 (5–6, 0–28).





”Nyt treenataan kovaa”



Lohen avainpelaajia alkukaudesta on ollut muun muassa Ville Rauhala, joka viime kaudella edusti Ykköspesiksessä Lievestuoreen Kisaa, mutta on jo aiemmin pelannut myös Lohi-paidassa. Rauhala johtaa itälohkon lyöjätilastoa 3+16 lyödyllä juoksulla ja on kolmantena kärkilyöntitilastossa. Etenijätilastossa paras Lohi-pelaaja on 11 juoksua tuonut Mikke Nampajärvi, joka kantoi Lohi-paitaa jo kaudella 2017 Ykköspesiksessä.



Ulkopelissä, lukkarin tärkeässä roolissa, häärii jyväskyläläisille entuudestaan tuttu mies, Aleksi Karttunen. Karttunen pelasi Lohi-paidassa viimeksi kaudella 2016. Sen jälkeen lukkari edusti ensin Ykköspesiksessä Jyväskylän Kiriä ja sitten tamperelaista Manse PP:tä. Karttunen tulee todellisesta pesisperheestä, sillä hänen siskonsa Venla Karttunen pelaa Kirittärissä ja isä Jukka Karttunen toimii pelinjohtajana miesten Superpesiksessä Kankaanpään Mailan riveissä.



– Karttunen saatiin onneksi lukkariksi, kun Rantasen Heikki lähti Siilinjärvelle pelaamaan superia. Ja Rauhala tuli Lievestuoreelta. Muuten runko on sama kuin viime kaudella, Muilu kertoo.



Suomensarjaa pelataan viime kauden tapaan neljässä lohkossa. Kunkin lohkon neljä parasta etenevät välieriin. Välierien voittajat kohtaavat sitten lohkojen sisäisissä loppuotteluissa. Lopulta loppuottelujen voittajat etenevät karsimaan paikasta Ykköspesikseen.



Muilu luottaa, että Lohi saavuttaa paikan itälohkon välierissä, vaikkei vielä laittaisi aivan parasta pöytään.



– Me mennään nöyränä eteenpäin ja tiedetään, mitä asioita pitää kehittää. Nyt treenataan kovaa – syksyllä sitten vasta mitataan toden teolla tasoa.



Miesten suomensarjaa Koskenharjulla: Jyväskylän Lohi – Puijon Pesis pelataan perjantaina 14. kesäkuuta klo 18:00.