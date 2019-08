Jyväskylän MM-rallin ohessa ratkottiin virtuaalisen autourheilun suomenmestaruus – Matti, 28, kuittasi nelinumeroisen palkintosumman

Elektroninen urheilu eli e-urheilu on herättänyt huomiota Suomessa ja maailmalla jo usean vuoden ajan. E-urheilulla tarkoitetaan videopelien kilpailullista pelaamista esimerkiksi tietokoneella tai konsolilla. Tänä vuonna tehdyssä tutkimuksessa suomalaiset 18–29-vuotiaat miehet jättivät jääkiekon toiseksi ja nimesivät e-urheilun kaikkein kiinnostavimmaksi lajiksi. Alati kasvava ala on houkutellut pariinsa myös lukuisia suomalaisia yrityksiä.

Torstaina MM-rallin ensimmäisenä päivänä ajettiin myös virtuaalisilla radoilla, kun simulaattorikuskit kilpailivat SM-sarjan finaalissa Jyväskylän Paviljongissa. Kilpailuun osallistui 20 kuskia, jotka valikoitiin mukaan karsintasarjan kautta. Loppukilpailussa ajettiin 31 kierrosta tarkasti virtuaaliseen muotoon mallinnetulla Suzukan moottoriradalla. Jokaisella osallistujalla oli edessään oma näyttöruutu, jolla kiitävää Formula 3.5 -autoa ohjattiin ratilla ja polkimilla. Sim Racing eSM -sarjalla on Suomen elektronisen urheilun liiton ja AKK-Motorsportin myöntämä SM-arvo.

Suomenmestaruuden voitti jo toisena vuotena peräkkäin lapualainen Matti Kaidesoja, 28. Paalupaikalta kisaan lähtenyt mies kasvatti etumatkaansa lähes joka kierroksella ja ylitti maaliviivan yli 10 sekuntia ennen toiseksi tullutta Joni Heikkistä. Kolmanneksi kurvasi Tuomas Tähtelä, joka onnistui pitämään lähelle yltäneen Riku Alatalon takanaan.

Kaidesoja kertoi kilpailun jälkeen, ettei hän ota lainkaan paineita yleisön edessä kilpailemisesta.

– Vahvuuksiani ovat rauhallisuus ja tasaisuus, hän vakuutti.

Kaidesoja harjoitteli finaalia varten yhdessä tallikaverinsa Valtteri Alanderin kanssa. Karsintasarjan voittanut Alander oli yksi ennakkosuosikeista, mutta mies taipui lopulta sijalle 12.

– Toinen alkuerä meni huonosti, ja jouduin sen takia lähtemään kisaan vasta 9. paikalta. Kilpailussa autoni vaurioitui kolarissa heti alussa, eikä sen jälkeen ollut enää mahdollisuuksia.

Alander innostui alun perin pelaamaan kilpa-ajopelejä Formula 1 -innostuksensa vuoksi. Tie vei lopulta kilpailullisiin ympyröihin, ja tämän päivän finaali oli miehen simulaattoriuran toinen.

– Onhan se erilaista ajaa, kun tietää, että siinä on silmäpareja selän takana. Kyllä se tietynlaista painetta luo, hän myönsi.

Alander kertoo suhtautuvansa simulaattorilla kisailemiseen vakavasti otettavana harrastuksena.

– Jos eteen tulee mahdollisuus, niin voisihan sitä tehdä joskus työnäkin.

Virtuaalinen autourheilu on e-urheilun mittapuulla kohtalaisen pieni laji. Kaidesoja kuittasi mestaruudestaan suhteellisen vaatimattoman 1 500 euron palkintosumman. Maailmalla simulaattoreilla on kilpailtu tosin parhaimmillaan jo miljoonan dollarin turnauksessa. Suomen elektronisen urheilun liiton puheenjohtaja Joonas Kapiainen arvelee, että virtuaalisella kilpa-ajolla on kasvupotentiaalia erityisesti Suomessa.

– SM-sarja on kasvanut joka vuosi. Puitteet ovat parantuneet ja uusia kuskeja on tullut paljon. Tämä on katsojaystävällinen laji. Kuka tahansa pääsee sisälle nopeasti, koska autourheilu on monelle tuttua.