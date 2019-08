Jyväskylän Voimistelijoiden 40-vuotista taivalta juhlittiin yli 50 SM-mitalistin voimin – toiminnanjohtajan mukaan menestyksen takana on kolme asiaa

Jyväskylän Voimistelijat juhli lauan­taina 40-vuotista taivaltaan ravintola Ilokivessä. Menestyksekkään seuran tilaisuuteen saapui yli 50 aikuisten SM-mitalistia.

– En usko, että muilla voimisteluseuroilla olisi mahdollisuutta samaan, toteaa JyVon toiminnanjohtaja Kari Kasurinen.

Hänen mukaansa menestys on rakennettu kolmen tekijän pohjalle.

– Meillä on ollut hyvä valmennus, olosuhteet ja urheilijat.

Rekin maailmanmestari Jani Tanskanen nostaa esiin ihmisten tiukan siteen seuraan.

– Kovin moni ei jäänyt pois, kun tuli kutsu juhlimaan 40-vuotista historiaa. Monille on merkinnyt paljon, että he ovat päässeet urheilemaan seurassa.

Vuosien varrella on luonnollisesti ehtinyt tapahtua kaikenlaista. Kasurisen mukaan seura ei ole kuitenkaan missään vaiheessa ollut pohjalla.

– Henkilökohtaisesti paras muistoni on oma suomenmestaruuteni vuodelta 1987. Meillä oli mahtava porukka silloin. Koko seuran kohokohtia ovat silti ehdottomasti Tanskasen maailmanmestaruus ja Jari Mönkkösen EM-hopea 1990-luvun loppupuolelta, Kasurinen muistelee.

Tanskasen tärkeimmät muistot eivät silti suinkaan ole peräisin MM-kisoista.

– Parhaat muistoni eivät liity menestykseen, vaan omaan treeniporukkaan. Olimme kavereiden ja valmentaja Mika Holopaisen kanssa matkoilla tai täällä treenaamassa viisi tuntia päivässä. Mukana oli hyviä ja huonoja hetkiä, mutta oli hienoa saada kokea se.

Jyväskylässä voimistellaan myös tulevaisuudessa. Kasurisen mukaan menestyminen on kuitenkin jatkuvasti hankalampaa.

– Kilpailu on koventunut. Kyllä meillä on tekemistä, että pysymme muiden mukana. Tavoitteenamme on olla jatkossakin merkittävä seura huippu-urheilussa.

Tanskasen mukaan haasteeseen ei voi vastata ilman kovaa työntekoa.

– Menestyminen vaatii, että jo lapsena mennään salille kolmeksi tunniksi ja sitten halutaan heti perään mennä uudestaan. Valmentajien pitää olla osaavia ammattilaisia, jotka pitävät huolen siitä, että lapsen into pysyy yllä, Tanskanen sanoo.

Toisaalta Tanskasen ja Kasurisen mielestä yksi harrastuksen suurimmista vahvuuksista on se, että laji sopii kaikenikäisille ja -tasoisille ihmisille. Seuralla on ryhmiä niin vauvoille kuin vanhuksille.

– Se on lajin hienous, jota voisi ehkä myydä ja markkinoida vielä enemmän, Tanskanen tuumaa.