Jyväskylässä marraskuun lämpimin päivä – Laajavuoren ensiladulla ei kun vain hiihdetään

Perjantai on ollut marraskuun lämpimin päivä Jyväskylässä: +8,5 astetta. Leuto tuulahdus ei ole onnistunut lannistamaan laduntekijöitä ja innokkaimpia hiihtäjiä. Laajavuoren ensilumenlatu kunnostettiin perjantain aikana ja hiihtäjät päästettiin irti jälleen alkuillasta.

– Olosuhteet ovat viikonlopun yli hyvät, Jyväslumi Oy:n osakas Pekka Sulkula kertoi.

Lämmin marraskuu on heittänyt lujat haasteet laduntekijöille. Laajavuoren 1,6 kilometrin ensilumenbaana on ollut käytössä kohta kolme viikkoa. Lumipatja on mataloitunut, mutta kestänyt toistaiseksi. Ladun koneellista ajamista on jouduttu säännöstelemään ja joinain päivinä pinta on ollut jäinen, osin lähes hiihtokelvoton.

– Silti aina on löytynyt muutama uskalias menijä, Sulkula hämmästeli.

Perjantaina oli Sulkulankin usko loppua.

– Aamulla sanoin jollekin, että "mission impossible", mahdoton tehtävä. Kun pudotimme kauhallisen hilelunta ladulle, puolet siitä näytti sulavan saman tien. Pikkuhiljaa alkoi kuitenkin näyttää paremmalta.

Jyväslumi roudasi Laajavuoreen kuormallisen lunta sekä Viitaniemen tekojäältä että Killerin harjoitushallista.

Lauantaiaamuna ensilatu ajetaan ja Sulkula takasi, että ainakin yksi–kaksi viikkoa hiihtäjät pääsevät baanalla lykkimään.

– Ainakin itsenäisyyspäivään asti, Jyväslumi Oy:n toinen osakas Juha Tuikkanen pisti paremmaksi.

Laduntekijöitä helpottaa se, että Keski-Suomeen on luvattu ensi viikon alusta lähtien pakkaskelejä. Taivaalta tulevaa lunta ei tosin ole povattu.