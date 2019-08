Jyväskylässä tehtiin historiallinen pelaajasiirto – "Ei ole erityispaineita"

Futsalin Suomen mestari Kampuksen Dynamo on kiinnittänyt riveihinsä naapuriseura Liikunnan Riemusta siirtyvän Teemu Lukkarin. Kyseessä on historian ensimmäinen pelaajasiirto Jyväskylän futsalseurojen miesten edustusjoukkueiden välillä. 27-vuotias Lukkari on pelannut Riemussa kaksi täyttä kautta Futsal-Liigaa, mitä ennen hän on pelannut Oulun Tervareissa muutaman liigaottelun.

– Ei ole erityispaineita vaikka olenkin ensimmäinen pelaaja, joka siirtyy Riemusta KaDyyn. Otan rauhallisesti vastaan sen reaktion mikä Riemu-leiristä tulee, Lukkari toteaa KaDyn tiedotteessa.

KaDyn ja Riemun paikallisottelut palaavat liigaohjelmaan tulevalla kaudella, kun Riemu nousi takaisin pääsarjatasolle Ykkösessä vietetyn viime kauden jälkeen. Joukkueiden väliset derbyt ovat aiemmilla kausilla keränneet parhaimmillaan yli 1 000 katsojaa Jyväskylän Monitoimitalon lehtereille.

KaDyyn siirtyivät tulevaksi kaudeksi muista liigaseuroista myös Lassi Lintula (Ilves FS), Markus Rautiainen (JoSePa), Juho Väinälä (Tervarit) ja Henri Louste (FC Kemi). Vastaavasti KaDyn mestarijoukkueesta Jani Korpela ja Juha-Matti Savolainen lähtivät Eurooppaan ammattilaisiksi. Tero Intala ja Mikko Takala vaihtoivat puolestaan akaalaisen Leijona Futsalin paitaan.