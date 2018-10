Kännykkää tuijottava ihminen ei välttämättä väistele liikuntaa: hän voi olla Mobo-suunnistaja

Ainahan sitä moititaan nuorisoa, joka vain tuijottaa puhelinta eikä liiku ollenkaan. Onneksi asiat eivät ole näin suoraviivaisia, sillä teknologia myös mahdollistaa liikkumiseen.

Suunnistus on perinteinen kuntoilulaji, johon on tarvittu vain ihminen ja kartta, kenties myös kompassi. Nykyisin kartta saattaa löytyä myös älypuhelimesta. Jyväskylässäkin on ollut mahdollista harrastaa Mobo-suunnistusta jo parin vuoden ajan.

– Ei tähän tarvita kuin älypuhelin ja ilmainen Mobo-sovellus, Suunta Jyväskylän Mobo-kartoista vastaava Teemu Katajisto kertoi.

Sovelluksessa on siis oikea suunnistuskartta, ja käyttäjä liikkuu sen avulla rastilta toiselle.

– Paikanninta sovelluksessa ei ole, Katajisto huomautti.

Suunnistusseurojen tehtäväksi on jäänyt karttojen ja ratojen suunnittelu Mobo-käyttöön. S-JKL:llä on käytössään viisi karttaa, joista tuoreimpana Seminaarimäen kartta, jossa on kaikkiaan 14 rastia. Se soveltuu niille suunnistajille, jotka eivät halua mennä metsään. Lisäksi Keljonkankaan kartta on lähes valmis, ja myös Vaajakosken Terällä on kolme valmista Mobo-rataa.

– Karttojen ja ratojen lisäksi seurojen vastuulla on hankkia Suunnistusliitosta tilattava materiaali eli metalliset laatat, jotka kiinnitetään rasteille. Perussetti maksaa 275 euroa, Katajisto mainitsi.

Seurojen hyöty Mobo-suunnistuksesta on se, että uusi systeemi voi tuoda myös uusia harrastajia lajin pariin. Sen verran isotöistä karttojen ja ratojen tekeminen on, että Jyväskylässä ratoja ei ole pelkästään omalla kustannuksella tehty.

– Liikkuva koulu -hanke on tukenut aiemmin ratojen tekemistä ja tämä Seminaarimäen rata on tehty Jyväskylän yliopiston rahoituksella, Katajisto tarkensi.

– Kouluilla on siis mahdollista hyödyntää ratoja, ja kyllä niitä siellä myös käytetäänkin. Näin syksyisin kasvua Mobo-ratojen käytössä tulee merkittävästi. Parhailla radoilla on satoja kävijöitä, Katajisto mainitsi.

Koska karttoja on laadittu koulujen käyttöön, ovat Mobo-ratojen rastit sijoitettu pääasiassa melko helppoihin kohteisiin. Toki mukaan mahtuu myös hieman hankalia rastipisteitä.

– Tässä halutaan, että ihmisillä on matala kynnys lähteä kokeilemaan suunnistusta, Katajisto korosti.

Mobo-suunnistuksen helppous on sekin, että rasteja voi lähteä hakemaan milloin vaan. Rastit ovat paikoillaan aina kuten perinteiset kiintorastit.

– Niille yksittäisille kiintorastikyselijöille olenkin suositellut Mobo-rasteja, Katajisto kertoi.

Mobo-suunnistus on virolainen keksintö. Suunnistuskäyttöön kehitetty älypuhelinsovellus ei yllätä, sillä lajin pariin on aina eksynyt teknisesti älykkäitä ihmisiä, jotka ovat kehittäneet suunnistusta eteenpäin vieviä ohjelmia. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta käy jyväskyläläisen Pekka Variksen kehittämä televisiosta tuttu gps-seurantajärjestelmä, joka on suunnistuksen kautta levinnyt moneen muuhunkin lajiin.

– Mobo-suunnistuksen keksijä on Virosta. Virolaiselta palvelimelta ovat löydettävissä kaikki maailman Mobo-kartat, Katajisto mainitsi.

Entäpä kilpaileminen? Voiko Mobo-suunnistuksessa kilpailla?

– Ei tässä varsinaista kilpailutoimintaa ole. Toki käyttäjien nimimerkeillä voi katsoa, kuka on käynyt eniten rasteilla, Katajisto totesi.

Eli Mobo-suunnistuksen näkökulmasta se, joka tuijottaa paljon puhelintaan, onkin kaikkein liikkuvaisin henkilö.