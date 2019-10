Kärjen asetelmat ennallaan Katalonian MM-rallin kaartuessa loppusuoralle

Hyundain Thierry Neuville jatkaa Katalonian MM-rallin johdossa kilpailun päätöspäivän kahden ensimmäisen erikoiskokeen jälkeen. Kun takana on 15 erikoiskoetta, Neuvillella on runsaan 17 sekunnin etumatka Hyundain Daniel Sordoon ja 22 sekunnin etu Toyotan Ott Tänakiin, joka voi varmistaa jo tänään maailmanmestaruuden. Tänak on MM-sarjassa 41 pistettä Neuvillea edellä.

Toyotan Jari-Matti Latvala on parhaana suomalaisena viidentenä vajaan 52 sekunnin päässä kärjestä. Fordin Teemu Suninen on seitsemäntenä.

Tänään ajetaan vielä kaksi erikoiskoetta. Erikoiskoe 16 alkaa kello 11.54.