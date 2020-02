Kärki-Liverpool romahti yllättäen Watfordissa, samalla katkesi 44 ottelun tappioton putki Valioliigassa

Liverpoolia on pidetty jo tovin varmana mestarina jalkapallon Englannin Valioliigassa, mutta lauantaina joukkueen rallatteluun kohti ykköstilaa tuli stoppi ainakin hetkeksi. Liigan tyvipäässä majaileva Watford kyykytti kotonaan Liverpoolia peräti 3–0.

Samalla katkesi Liverpoolin 44 ottelun mittainen tappioton putki. Jürgen Kloppin miehistö oli hävinnyt viimeksi liigapelin tammikuussa 2019.

Tällä kaudella Liverpool oli voittanut 27 liigaottelustaan 26 ja pelannut yhden tasan. Se johtaa sarjaa yhä 22 pisteen erolla toisena olevaan Manchester Cityyn, jolla on ottelu vähemmän pelattuna. City ei pelaa tänä viikonloppuna liigaa, sillä se kohtaa sunnuntaina liigacupin finaalissa Aston Villan.

Watford iski osumansa Liverpoolin verkkoon toisella jaksolla. Senegalilaiskärki Ismaila Sarr niittasi avausmaalin 54. minuutilla rajaheittokuvion päätteeksi. Sarr vei isännät kahden maalin karkumatkalle kuusi minuuttia myöhemmin. Loppulukemat iski taululle Troy Deeney.

Watfordille voitto oli tuiki tärkeä putoamistaistossa. Se nousi maalieron turvin sijalle 17 eli säilyjän paikalle.

Lampard vaati maaleja hyökkääjiltään

Mikä joukkue on ollut parina viime vuonna yksi hankalimmista liigavastustajista Chelsealle?

Vastaus on yllättäen Bournemouth, joka on voittanut joukkueiden viidestä tuoreimmasta Valioliigan kohtaamisesta kolme ja pelannut kerran tasan. Kyseisten otteluiden yhteismaaliero on Bournemouthille komeasti 10–4. Lauantaina joukkueet tasasivat pisteet Bournemouthin kotikentällä 2–2-tuloksella.

Chelsean viikko jätti seuran kannattajille valjun maun suuhun, sillä Bournemouth-tasapeliä edelsi Mestarien liigan 0–3-kotitappio Bayern Münchenille.

– Marcos Alonsolla on ollut hieno viikko, mutten halua vasemman laitapuolustajani tähdittävän maalitilastoja. Haluan hyökkääjieni tekevän maaleja, mitä he eivät ole nyt tehneet, Chelsean päävalmentaja Frank Lampard harmitteli uutistoimisto AFP:lle.

Muissa otteluissa Brighton hävisi kotikentällään Crystal Palacelle 0–1, Newcastle pelasi kotonaan 0–0 Burnleyta vastaan ja West Ham nappasi 3–1-kotivoiton Southamptonista.