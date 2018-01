Kärpät nousi jatkoaikavoittoon – Ilves kukisti TPS:n, HIFK jatkoi voittoputkeaan

Jääkiekkoliigan kärki Kärpät oli tukalassa tilanteessa, mutta nousi kuitenkin komeasti kolmen maalin takaa 5–4-jatkoaikavoittoon hyvävireisestä HPK:sta. Voittomaalin teki ajassa 62.21 Otto Karvinen .

Kärppien ero sarjakakkoseen TPS:ään venyi 17 pisteeseen, kun TPS taipui kotonaan Ilvekselle 1–2. Voittoihin tiistaina pelasivat myös HIFK, JYP ja KalPa.

HPK hallitsi Oulussa kahden erän jälkeen, kun Otto Paajasen illan toinen osuma kahden miehen alivoimalla vei vieraat 4–1-johtoon. Kolmannessa erässä Saku Mäenalanen kavensi, Ville Leskinen toi Kärpät maalin päähän, ja Miika Koivisto riemastutti kotiyleisön tasoituksella ajassa 55.37. Jatkoajan laukaukset HPK vei 4–2, mutta Karvinen osui ja Kärpät juhli kuudetta peräkkäisvoittoaan.

Ilves otti kauden ensimmäisen voittonsa TPS:stä, kun Turussa osuivat avauserässä Arttu Ruotsalainen ja Eemeli Suomi . Tomi Kallio toi TPS:n maalin päähän, mutta tasoitusta ei nähty. TPS on voittanut yhdeksästä viime pelistään vain kolme, ja kakkospaikka alkaa olla uhattuna.

JYP otti kahdeksannen peräkkäisen kotivoittonsa kukistamalla Sportin 3–2. JYP johti ottelua 2–0, mutta päästi sarjajumbo Sportin tasoihin toisen erän loppuhetkillä. Päätöserässä Jani Tuppurainen juhlisti juhlapeliään osuvasti, kun 37-vuotias laitahyökkääjä viimeisteli 3–2-voittomaalin 600. liigapelissään. JYP nousi näin sarjassa kolmanneksi, kolmen pisteen päähän TPS:stä.

HIFK otti neljännen peräkkäisvoittonsa, kun KooKoo kaatui kotonaan 4–0. Kevin Lankinen torjui nollapelin pysäyttämällä 25 kouvolalaislaukausta. HIFK jatkaa sarjassa viidentenä, eroa Tapparaan on kaksi pistettä ja JYPiin kolme. KooKoo on kolmanneksi viimeisenä, ja sillä matkaa pudotuspelipaikkaan on kymmenen pistettä.

Kymmenennellä sijalla eli viimeisellä pudotuspelipaikalla keikkuu Ässät, joka taipui vieraissa KalPalle 1–2. Mikko Nuutinen vei KalPan johtoon toisessa erässä, Jarno Kärki tasoitti kolmannessa, mutta 24 sekuntia ennen päätössummeria iski Kai Kantola kuopiolaisille voittomaalin.

Ässille tappio oli kolmas peräkkäinen, ja se on ottanut 13 viime pelistään vain yhden kolmen pisteen voiton. Eroa takana kärkkyviin HPK:hon ja Ilvekseen on kahdeksan pistettä.